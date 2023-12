Czy można myć okna zimą?

Wiadomo już, że można myć okna zimą, ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie koniecznie. Chodzi bardziej o fatalny stan szyb, które są albo bardzo brudne, albo jakaś nieczystość pojawiła się nagle. Jeśli już musimy umyć okna w czasie zimy, trzeba robić to w umiejętny sposób. Wtedy unikniemy np. pęknięcia szyby, poluzowania mechanizmów okien, a także uszkodzenia uszczelek, które skutecznie bronią nas przed zimnem. Zatem, o czym trzeba pamiętać, jeśli chcemy umyć okna?

Sprawdź: Wiele osób nie zwraca na to uwagi. Wilgoć w domu panoszy się przez nasze zaniedbania

Reklama

Spójrz na pogodę

Zanim przystąpimy do pucowania okien, sprawdźmy prognozę pogody. Jaka pogoda jest idealna zimą, aby mieć czyste okna? Po pierwsze powinno być pochmurno, ponieważ promienie słońca sprzyjają powstawaniu smug. Po drugie na zewnątrz musi być dodatnia temperatura. To nie tylko zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu mieszkania, ale także nie sprawi, że myta ciepłą wodą szyba pęknie.

Polecamy: Ten domowy preparat to pogromca kurzu. Kosztuje grosze, a działa rewelacyjnie

Dobierz akcesoria

Zdjęcie "Ściagaczka" szybko pomoże umyć nam okna. / 123RF/PICSEL

Okna powinno się zimą myć szybko, bo nawet dodatnia temperatura nie gwarantuje tego, że mieszkanie nie będzie wychłodzone. Najlepiej ograniczyć się wyłącznie do mycia samych szyb, a doprowadzenie do porządku ram i parapetów zostawić sobie na wiosnę. Czym myć szyby zimą? Najlepiej sięgnąć po prostu po płyn do mycia okien z alkoholem oraz po ścierkę z mikrofibry, która nie tylko szybko zbierze zabrudzenia, ale także wypoleruje powierzchnię. Jeśli nie mamy akurat takiej ścierki pod ręką, to niezbędne mogą okazać się albo ręcznik papierowy, albo nylonowe rajstopy oraz ściągaczka do nadmiaru wody.

Trudne zabrudzenia okien? Musisz uważać!

Co zrobić, jeśli okna są bardzo brudne i trzeba sięgnąć po wodę, by doprowadzić je do należytego stanu? Najpierw trzeba pamiętać o temperaturze wody: nie może być ona gorąca, co najwyżej letnia, ale najlepsza będzie zimna. Warto do niej dodać alkohol, który spowoduje, że nie będzie szybko zamarzała, gdyby nagle pojawiły się ujemne temperatury.

Sprawdź: Zdążysz przed świętami. Dywany i chodniki będą prawie tak, jak ze sklepu