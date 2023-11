Czyszczenie dywanów: Od czego zacząć?

Chcemy, aby czyszczenie dywanu poszło jak z płatka? Najpierw trzeba ocenić jego stan i zastanowić się, jak doprowadzić go do idealnego stanu przed świętami. Niezależnie od tego, dywan warto porządnie wytrzepać, co pozwoli pozbyć się z niego drobinek kurzu, które schowane są w jego głębi. Choć trzepaki na nowych osiedlach są już raczej reliktami przeszłości i trudno zorganizować miejsce do trzepania dywanu, to trzeba go przynajmniej porządnie odkurzyć.

Sprawdźmy, czy dywan ma plamy, wtedy warto sobie zaplanować jego czyszczenie tak, aby mógł w porę wyschnąć. Jeśli stracił tylko świeżość i nie pachnie najlepiej, można dywan przed świętami wyczyścić na sucho.

Jak pozbyć się plam z dywanu?

Najlepiej plamy z dywanu usuwać na bieżąco, ale jeśli ich nie zauważyliśmy wcześniej, to właśnie czas, by się ich pozbyć. Zanim jednak zabierzemy się za szorowanie, pamiętajmy: jeśli wybieramy opcję "na mokro" trzeba wykazać się ostrożnością, by dywan w miarę szybko wyschnął. Co można wykorzystać, by pozbyć się plam z dywanu przed świętami?

Woda z płynem do mycia naczyń - wystarczy niewielką ilość nanieść na gąbkę i delikatnie przetrzeć plamy.

- wystarczy niewielką ilość nanieść na gąbkę i delikatnie przetrzeć plamy. Woda z octem - rozpuszczamy ocet w wodzie (w proporcjach 1:2).

Odświeżamy dywan na sucho!

Dywan nie jest w tragicznym stanie, ale może warto go odświeżyć? Można sięgnąć po domowe sposoby, które pomogą wyczyścić go na sucho, co nie tylko sprawę ułatwi, ale pominie także ewentualne schnięcie. Co warto mieć na uwadze?

Sodę oczyszczoną - oto idealny sposób na odświeżenie dywanu. Wystarczy specyfik równomiernie rozsypać na dywanie, wetrzeć delikatnie szczotką, a następnie porządnie odkurzyć.

- oto idealny sposób na odświeżenie dywanu. Wystarczy specyfik równomiernie rozsypać na dywanie, wetrzeć delikatnie szczotką, a następnie porządnie odkurzyć. Skrobię i płatki mydlane - dwa składniki porządnie wymieszać i rozsypać tak, jak sodę. Na sam koniec całość trzeba tylko odkurzyć.

Uwaga: Czyszczenie na sucho nie sprzyja dywanom z długim włosiem. Nie dość, że trudno rozprowadzić równomiernie specyfiki na powierzchni, to można ją również zniszczyć.

Brzydki zapach dywanu? Jak się go pozbyć?

Czasami dywan nie za dobrze pachnie. Nic dziwnego, skoro jest siedliskiem kurzu i drobinek, które spadają na podłogę. Z zasady sama soda oczyszczona może pomóc, ale czasem to nie wystarczy i nieprzyjemny swąd roztacza się z dywanu. Oczywiście, jego też można się pozbyć bez oddawania go do pralni, a sposób jest naprawdę łatwy. Wystarczy sięgnąć po sodę, ale warto wzmocnić jej działanie aromatycznymi przyprawami: gałką muszkatołową, goździkami lub cynamonem.

