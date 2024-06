Kiedy nawozić trawnik?

Wiele osób myśli, że trawniki w ogrodzie są bezproblemowe, ponieważ wystarczy je czasem podlewać, choć czasem i w czasie suszy radzą sobie świetnie. Aby trawa rosła zdrowo i bez zarzutów, to trzeba ją nie tylko kosić raz na jakiś czas, ale także zasilać nawozami. Kiedy nawozić trawnik? W zasadzie kluczowe są trzy terminy, jak łatwo się domyślić: wiosenny, letni i jesienny. Jeśli spóźniliśmy się z zasilania murawy po zimie, to w czerwcu nie trzeba nadrabiać straconego czasu i dodawać zwiększonej ilości preparatów. Dlaczego? Ponieważ tutaj obowiązuje zasada: co za dużo, to niezdrowo. Jak zasilać trawnik latem?

Czego potrzebuje trawnik latem?

Aby trawnik był soczyście zielony, stosuj odpowiednie nawozy 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że latem trawnik potrzebuje nawozu, aby źdźbła mogły prawidłowo rosnąć. Wiele osób zastanawia się, jakie preparaty wybrać, ale jedno jest pewne. Lato to nie najlepszy czas na wapnowanie, ponieważ wtedy może zostać zaburzony wzrost naszej murawy, a czasami pojawić się nawet suche placki, które będą tylko szpeciły ogród. Trawnik latem potrzebuje solidnej dawki minerałów, ale w szczególności azotu. To właśnie on odpowiada za intensywny, zielony kolor, a także zdrowy i szybki rozwój trawy. Oczywiście, inne pierwiastki, takie jak potas, fosfor i wapń również są potrzebne, aby trawnik prezentował się okazale.

Jak nawozić trawnik latem?

Najpowszechniejszym sposobem na szybką aplikację nawozów jest stosowanie preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych. Najczęściej są one w formie granulek, które umieszcza się na trawie: trzeba jednak uważać, aby rozprowadzić je równomiernie, co w przypadku sporego areału może nie być zbyt łatwe. Z drugiej strony można sięgnąć po domowe sposoby na wzbogacenie gleby w niezbędne pierwiastki dla trawy. Co można mieć na uwadze? Można po prostu pozostawić... na powierzchni skoszoną trawę, która szybko uzupełni niedobory azotu. Ta metoda jednak rządzi się swoimi prawami: przede wszystkim pokost musi być zdrowy i nie przekraczać więcej niż 4 cm długości. Ponadto musi być pozbawiony twardych części źdźbeł oraz nie może mieć w sobie żadnych kwiatów czy chwastów. W przeciwnym razie trawnik szybko pokryją mech i inne niechciane rośliny.

Jeśli nasz trawnik jest urozmaicony i pokost do tego się nie nadaje, można wypróbować gnojówkę z pokrzywy. Przygotowanie jest banalne i nie sprawi nikomu większej trudności. Wystarczy kilogram pokrzywy świeżej lub 20 dag suszonej (nie może mieć kwiatów i nasion) umieścić w wiadrze i zalać 10 l wody. Całość odstawić w zacienione miejsce i poczekać od dwóch do czterech tygodni (liście muszą się rozłożyć, a całość mieć charakterystyczny zapach). Taką mieszanką trzeba podlewać trawnik raz w miesiącu, ale wcześniej, przed aplikacją, płyn trzeba rozcieńczyć z wodą (w stosunku 1:10).

Uważaj na przenawożenie trawnika

Zbyt kwaśna gleba? W mig na trawniku pojawi się mech 123RF/PICSEL

Czasami nasze starania i sukcesywne nawożenie trawnika nie pomagają, ponieważ widok murawy odbiega od wizji tego idealnego. Jednym z powodów może być przenawożenie, a tym samym zmianę środowiska pH. Okazuje się, że trawa uwielbia lekko kwaśny odczyn gleby (5,5 - 6,5 pH). Jeśli wartość spada poniżej tego poziomu, gleba jest za kwaśna i wtedy pomiędzy źdźbłami pojawi się mech, mlecze i skrzyp. Z drugiej strony, kiedy może być zbyt zasadowa (powyżej 7 pH), co wtedy przyczyni się do gorszego wzrostu trawy. Co w takiej sytuacji zrobić?

Kiedy mamy do czynienia z zasadową glebą, trawnik trzeba zakwasić: w tym celu najlepiej sprawdzi się rozprowadzony równomiernie kompost. Kiedy mamy jednak glebę zbyt kwaśną, to wtedy trzeba zastosować wapnowanie trawnika. Oba zabiegi jednak lepiej przeprowadzić już po sezonie wegetacyjnym trawy: albo późną jesienią, albo wczesną wiosną.

