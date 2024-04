Wiosna to okres, kiedy pierwszy raz w roku należy przystrzyc trawnik. Zamiast wyrzucać ścięte źdźbła , lepiej wykorzystać je w formie ściółki do nawożenia trawnika . Ścięta trawa, równomiernie rozłożona na powierzchni trawnika z czasem zacznie się rozkładać, zasilając glebę i trawnik w odpowiednie składniki.

Pamiętajmy jednak, by warstwa ściółki ze skoszonej trawy nie była zbyt gruba , ponieważ w przeciwnym razie trawnik zacznie gnić. Ponadto źdźbła skoszonej trawy muszą być bardzo krótkie, by bez przeszkód dotarły do powierzchni gleby.

Popiół drzewny jest często wykorzystywany w formie odżywki do zasilenia różnych roślin w ogrodzie. Zawarte w nim mikroelementy świetnie wspomogą również trawę, zwłaszcza po okresie zimowym. Popiół drzewny jest bardzo dobrym źródłem m.in. wapnia, fosforu, potasu i potasu . Jedynym minusem jest śladowa zawartość azotu , który ulatnia się do atmosfery w momencie spalania się drewna).

Popiół drzewny powinien być rozsypany na trawnik w ilości około 30-50 g na każdy metr kwadratowy . Ponadto, po jego rozsypaniu warto podlać trawnik , by popiół szybciej przeniknął do gleby.

Ściętą pokrzywę kroimy w mniejsze kawałki, wsypujemy do dużego wiadra, a następnie zalewamy 10 litrami wody. Szybsze gnicie pokrzywy uzyskamy, aplikując do wiadra deszczówkę. Tak przygotowaną miksturę odkładamy na kilka dni, aż zacznie fermentować. Co jakiś czas warto wymieszać zawartość wiaderka, by dostarczyć pokrzywie tlenu. Gdy pokrzywa sfermentuje, przybierze ciemnego, brunatnego koloru, a podczas jej mieszania nie będzie pojawiać się piana.