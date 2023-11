Masz zbyt wysoki cholesterol? Nie lekceważ go!

Mimo że wiele osób wciąż go lekceważy, zbyt wysoki cholesterol jest naprawdę niebezpieczny dla naszego zdrowia. Z tego powodu powinniśmy regularnie go kontrolować.

Wysoki poziom cholesterolu, zwłaszcza LDL, może prowadzić do powstawania złogów tłuszczowych na ścianach naczyń krwionośnych, co zwiększa ryzyko chorób serca. Prowadzi to również do miażdżycy, a także podnosi ryzyko udarów i zakrzepów. Badania wykazały, że zakrzepy mogą także zablokować tętnicę siatkówkową, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia, a nawet utraty wzroku.

Warto pamiętać, że nie zawsze konieczne jest sięganie po leki — proste zmiany w diecie mogą okazać się równie skuteczne.

Ten produkt obniży cholesterol o kilka procent. Jedz go codziennie

Specjaliści z Cleveland Clinic podkreślają, że spożywanie zaledwie jednej szklanki owsianki dziennie może skutkować obniżeniem poziomu cholesterolu o imponujące 5-8 procent. To prosty, ale wyjątkowo korzystny krok w dbaniu o zdrowie serca.

Płatki owsiane, z których przygotowuje się owsiankę, są bogatym źródłem błonnika, zwłaszcza niezwykle cennego beta-glukanu. Badania naukowe potwierdzają, że ten konkretny rodzaj błonnika odgrywa kluczową rolę w obniżaniu poziomu cholesterolu. Spożywanie zaledwie trzech gramów beta-glukanu dziennie może przyczynić się do znaczącego zmniejszenia ilości cholesterolu wchłanianego z jelit do krwi. Oznacza to, że dziennie wystarczy nam zaledwie jedna szklanka owsianki.

Zdjęcie Jedna szklanka owsianki dziennie przyczyni się do obniżenia cholesterolu / 123RF/PICSEL

Płatki owsiane. Co zawierają i dlaczego warto je jeść?

Owsianka stanowi również źródło:

nienasyconych kwasów tłuszczowych,

witamin z grupy B,

witaminy C i E,

przeciwutleniaczy,

żelaza,

wapnia,

magnezu,

cynku,

selenu,

potasu,

fosforu,

miedzi.

Owsianka to nie tylko pyszne śniadanie, ale również doskonały sposób na dbanie o zdrowie serca. Włączając ją do codziennej diety, możemy skutecznie obniżyć poziom cholesterolu, przyczyniając się do ogólnego poprawienia kondycji układu krążenia.

Zdjęcie Owsianka to doskonały pomysł na śniadanie / 123RF/PICSEL

