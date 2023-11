Zrób to śniadanie po kolacji, by rano cieszyć się jego smakiem

Oprac.: Łukasz Piątek Kuchnia

Śniadanie nie jest najważniejszym posiłkiem dnia, ale to nie oznacza, że powinniśmy z niego rezygnować. Zdarza się jednak, że poranne przygotowanie się do wyjścia do szkoły lub pracy sprawia, że brakuje nam czasu na zjedzenie posiłku, który dostarczyłby nam witamin i mikroelementów. Dlatego śniadanie warto przygotować po kolacji – jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało.

Zdjęcie Owsianka z owocami to jeden z lepszych wyborów śniadaniowych / 123RF/PICSEL