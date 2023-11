Spis treści: 01 Jak piec jabłka w piekarniku?

Jak piec jabłka w piekarniku?

Niezapowiedziani goście, ochota na coś słodkiego lub konieczność zrezygnowania z wielu tłustych deserów? Rozwiązaniem w każdej podanej sytuacji jest przygotowanie słodkiej przekąski na bazie pieczonych jabłek. Ich przygotowanie nie wymaga od nas wyjątkowo rozbudowanych zdolności kulinarnych. Jeśli chcemy, by za każdym razem wychodziły obłędnie, trzymajmy się kilku podstawowych zasad.

Do pieczenia jabłek najlepiej wybrać naczynie żaroodporne, wykonane z kamionki, ceramiki lub szkła. Zanim włożymy do niego owoce, wysmarujmy je porządnie porcją masła. Przed wylądowaniem w piekarniku, musimy umyć jabłka i pozbawić je gniazd nasiennych. Jak długo piec jabłka w piekarniku? Odpowiedź zależy od ich wielkości. Mniejsze okazy potrzebują jedynie 20-25 minut, duże i twarde odmiany nawet 45-50. W jakiej temperaturze piec jabłka, by wyszły najsmaczniejsze? Kucharze polecają ustawić grzanie od 170 do 200 st. C.

Produkty niezbędne do deseru

Jabłkowe desery zyskały zwolenników niemal we wszystkich krajach. Aromatyczne szarlotki, tarty oraz strucle przyciągają do stołów zarówno dzieci, jak i dorosłych. Lista słodkości na bazie jabłek nie byłaby pełna bez owoców pod apetyczną owsianą kruszonką. To prawdziwa kwintesencja jesieni i zimy, zamknięta w naczyniu żaroodpornym. Deser jest tak smakowity, że najlepiej od razu przygotować podwójną porcję.

Składniki:

1 kg dużych jabłek,

200 g płatków owsianych,

100 g masła,

1 łyżeczka soku z cytryny,

2 łyżeczki cynamonu,

2-3 łyżki miodu,

kilka kropel ekstraktu z wanilii.

Jabłka pod kruszonką - przepis

W pierwszym kroku dokładnie myjemy, obieramy i ścieramy jabłka na tarce o grubych oczkach. Tak przygotowane owoce skrapiamy sokiem z cytryny i smażymy na rozgrzanym maśle, z dodatkiem cynamonu oraz wanilii. Do kielicha blendera wrzucamy płatki owsiane, lekko miksujemy i dodajemy masło oraz miód. Ponownie mieszamy do uzyskania lekko zbrylonej konsystencji. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, wykładamy usmażone jabłka i posypujemy grubą warstwą kruszonki. Deser pieczemy przez 20-25 minut w piekarniku nagrzanym do 200 st. C (grzanie góra-dół). Podajemy na ciepło np. z gałką lodów. Smacznego!

