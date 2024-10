Co to jest monster walk? To ćwiczenie przyniesie efekty

Monter walk to bardzo proste ćwiczenie, którego poziom trudności można dostosować do swojej kondycji. Angażuje mięsień czworogłowy uda, a także mięsień pośladkowy średni oraz mały. To właśnie dlatego wykonywanie go może poprawić wygląd naszych nóg, a także pośladków. Wzmocnienie tych mięśni sprawia, że uda są smuklejsze, a pupa bardziej zaokrąglona. To idealne ćwiczenie dla osób, których figura charakteryzuje się wcięciem w biodrach, nazywanym hip dips. Pomoże im zrównoważyć sylwetkę.