Oczywiście, trzeba wiedzieć, że suszone śliwki to ogromne źródło pektyn, a to właśnie one są zaliczane do błonnika pokarmowego. Jego spożywanie to przede wszystkim ulga dla jelit, ponieważ suszone śliwki są sprawdzonym sposobem na zaparcia, ale działanie błonnika zapewnia również uczucie sytości. Dlatego warto mieć je pod ręką, kiedy zaczynamy trudną drogę z procesem odchudzania, ponieważ - choć są bardzo kaloryczne - to wspierają walkę o szczupłą sylwetkę. Wystarczy zjeść jedną wtedy, kiedy mamy ochotę na podjadanie między posiłkami.