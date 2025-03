Jednym z największych atutów grejpfruta jest jego wyjątkowo wysoka zawartość witaminy C . Już jedna porcja tego owocu dostarcza więcej tej cennej substancji, niż wynosi dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka. Witamina C jest kluczowym składnikiem wspierającym układ immunologiczny - pomaga organizmowi zwalczać infekcje i skraca czas trwania przeziębień.

Badania opublikowane w czasopiśmie "Journal of Medicinal Food" dowiodły, że jedzenie połowy grejpfruta przed głównym posiłkiem może wpłynąć na zmniejszenie poziomu insuliny we krwi. Oznacza to, że regularne spożywanie tego owocu może pomagać w zapobieganiu insulinooporności, a tym samym obniżać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. To szczególnie ważne dla osób, które mają tendencję do wysokiego poziomu cukru we krwi lub prowadzą siedzący tryb życia.