Spis treści: 01 Kleszcze to ogromny problem

02 Włącz do diety, kleszcze nie będą problemem

03 Zapachu na kleszcze: tego nie lubią

04 Pamiętaj o tym, jak ubierać się na zewnątrz

Kleszcze to ogromny problem

Jeszcze nie tak dawno ataki kleszczy były jedynie spowodowane eksploracją gęstwin albo wizytą w lesie bez repelentów. Obecnie, kiedy temperatury zimą są łaskawsze, pajęczaki mogą nas atakować podczas wizyty w parkach, a beztroskie chwile na trawniku mogą spowodować, że przyczepiają się do naszej skóry. Kleszcze wybierają swoje ofiary, kierując się temperaturą ciała potencjalnej zdobyczy, ale przypuszcza się, że mogą także wybierać je na podstawie zapachu. Z jednej strony może to być dla nich wabiące, ale z drugiej strony istnieją zapachy, które zniechęcają je do kąsania ludzi.

Reklama

Polecamy: Nadmiar szkodzi sercu, mózgowi i żołądkowi. Tym zastąpisz niezdrową sól

Włącz do diety, kleszcze nie będą problemem

Chcemy zminimalizować ryzyko kąsania przez kleszcze? Warto wprowadzić kilka produktów do swojego menu. Oto propozycje:

Czosnek - obowiązkowy klasyk. Nie bez przyczyny nazywany jest naturalnym antybiotykiem, a to zasługa obecnej w niej pochodnej siarki, allicynie. Chcemy uchronić się przed kleszczami? Warto jeść trzy ząbki czosnku codziennie.

- obowiązkowy klasyk. Nie bez przyczyny nazywany jest naturalnym antybiotykiem, a to zasługa obecnej w niej pochodnej siarki, allicynie. Chcemy uchronić się przed kleszczami? Warto jeść trzy ząbki czosnku codziennie. Czystek - zioło, które od jakiegoś czasu coraz częściej jest stosowane we współczesnej fitoterapii. Przypisuje mu się działanie przeciwzapalne, wzmacniające odporność, a także ułatwiające pozbycie się trądziku. Okazuje się, że jego picie może zminimalizować atak kleszcza.

- zioło, które od jakiegoś czasu coraz częściej jest stosowane we współczesnej fitoterapii. Przypisuje mu się działanie przeciwzapalne, wzmacniające odporność, a także ułatwiające pozbycie się trądziku. Okazuje się, że jego picie może zminimalizować atak kleszcza. Produkty bogate w witaminy z grupy B - one działają całościowo w taki sposób, aby poprawić działanie organizmu i są niezbędne, by wszystkie układy działały prawidłowo. One także mogą chronić przed kleszczami, dlatego warto jeść więcej produktów pełnoziarnistych oraz roślin strączkowych.

Zapachu na kleszcze: tego nie lubią

Repelenty mogą skutecznie odstraszyć kleszcze wtedy, kiedy spragnieni pierwszych oznak wiosny, udajemy się na spacery. Jeśli akurat ich nie mamy pod ręką, to warto sięgnąć po naturalne środki odstraszające te pajęczaki. Dobrym pomysłem jest posiadanie ze sobą buteleczek z olejkami eterycznymi, a szczególnie lawendowego, z trawy cytrynowej, mięty pieprzowej czy z szałwii. Spryskanie nimi odzieży pomoże odeprzeć kleszcze, ale starajmy się nie stosować ich bezpośrednio na skórę, bo mogą wystąpić podrażnienia. Do stosowania zewnętrznego nadają się wyłącznie w formie rozcieńczonej.

Sprawdź: Nie tylko ryby morskie zawierają kwasy omega-3. Pstrąg tęczowy ma ich mnóstwo

Pamiętaj o tym, jak ubierać się na zewnątrz

Zdjęcie Rośliny strączkowe to skarbnica witamin z grupy B: pomogą pozbyć się kleszczy / 123RF/PICSEL

Nigdy nie wolno kusić losu i sięgać wyłącznie po naturalne środki odstraszające. Jeśli faktycznie chcemy się w stu procentach uchronić przed kleszczami, zadbajmy również o odpowiedni ubiór. Najlepiej taki, który zakrywałby nasze ciało i żeby był również w jasnym kolorze, ponieważ na nim widać pełzające pajęczaki. Gdy mimo wszystko kleszcz przyczepił się do naszej skóry, trzeba go jak najszybciej usunąć, a miejsce wbicia dokładnie obserwować. Gdyby pojawiły się w przeciągu kilku dni niepokojące objawy, trzeba koniecznie udać się do lekarza.

Przeczytaj też: Jeśli jajka, to tylko takie. Chronią przed alzheimerem, mają mniej cholesterolu a więcej witamin