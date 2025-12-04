Spis treści: Kwaśna przekąska dla zdrowia Bomba antyoksydantów Niezastąpione w profilaktyce chorób serca Owocowy "zamiennik" tłustych ryb Śródziemnomorski skarb Zdrowy zamiennik popularnych bananów

Kwaśna przekąska dla zdrowia

Grejpfruty, mandarynki, kiwi czy kumkwat to owoce, które zawierają mało cukru, a dużo witaminy C, która jest silnym przeciwutleniaczem. Znajdziemy w nich także sporo flawonoidów, które regulują ciśnienie tętnicze, wzmacniają układ odpornościowy i korzystnie wpływają na mikrobiom jelitowy. Cytrusy są niskokaloryczne - zawierają dużo wody i błonnika, dzięki czemu regulują apetyt, a w umiarkowanych ilościach wręcz wspierają odchudzanie.

Bomba antyoksydantów

Jagody, borówki, maliny czy jeżyny to prawdziwa bomba antyoksydantów, zwłaszcza antocyjanów i witaminy C. Jedz je jak najczęściej, szczególnie w sezonie - obniżają poziom złego cholesterolu, wzmacniają naczynia krwionośne, stymulują układ odpornościowy i poprawiają stan kości. Mają też zbawienny wpływ na funkcje poznawcze i poprawiają nastrój. Zwiększają też wrażliwość komórek na insulinę i zmniejszają ryzyko cukrzycy typu 2. Nie bez przyczyny nazywa się je "owocami długowieczności" - zawierają tak dużo przeciwutleniaczy, że działają odmładzająco na cały organizm - chronią komórki przed starzeniem się.

Jagody, maliny i jeżyny to prawdziwa bomba antyoksydantów africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Niezastąpione w profilaktyce chorób serca

Granaty są szczególnie polecane w profilaktyce chorób serca. Znajdujące się w nich substancje bioaktywne regulują ciśnienie tętnicze, uelastyczniają naczynia krwionośne i obniżają poziom złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Dzięki temu zmniejszają ryzyko miażdżycy, a nawet zawału czy udaru. Poprawiają również mikrokrążenie w mózgu, a znajdujące się w granatach substancje bioaktywne mogą zmniejszać ryzyko chorób neurodegradacyjnych, takich jak alzheimer. W granatach znajdziemy też witaminy młodości, które poprawiają wygląd skóry i odpowiadają za produkcję kolagenu.

Owocowy "zamiennik" tłustych ryb

Choć dla wielu osób awokado jest warzywem, tak naprawdę z biologicznego punktu widzenia zalicza się je do owoców. W dodatku nie byle jakich - meksykański skarb właściwie nie zawiera cukru, znajdziemy w nim za to nienasycone kwasy tłuszczowe, dużo błonnika i cenne witaminy i minerały. Pod tym względem awokado z powodzeniem zastąpi nawet tłuste ryby morskie. Mimo że jest kaloryczne, to w umiarkowanych ilościach zapewnia uczucie sytości na długo i ułatwia odchudzanie. Wzmacnia też serce (poprawia profil lipidowy) i odżywia jelita. Dobrze wpływa też na oczy i układ nerwowy. Awokado jest też polecane w walce z insulinoopornością, bo pomaga zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę.

Właściwości awokado sprawiają, że jest uważane za superfood canva66352 123RF/PICSEL

Śródziemnomorski skarb

Oliwki to kolejny produkt, który rzadko bywa utożsamiany z owocem ze względu na smak i kuchenne zastosowania. Znajdziemy w nich duże ilości silnych przeciwutleniaczy oraz zdrowe tłuszcze, a to idealne połączenie dla zdrowia. Obniżają cholesterol, usprawniają procesy trawienne i regulują poziom cukru we krwi. Dodawane do posiłków sycą i ułatwiają odchudzanie. Ich silne właściwości przeciwzapalne zmniejszają ryzyko częstych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2. czy miażdżyca.

Zdrowy zamiennik popularnych bananów

Zielone banany są znacznie zdrowsze niż te żółte, ponieważ zawierają o wiele mniej cukru. Znajdziemy w nich za to skrobię oporną, która działa jak balsam na jelita, odżywiając pożyteczne bakterie. Dzięki temu zielone banany redukują stany zapalne w końcowym fragmencie układu pokarmowego, wzmacniają jelita i stymulują układ odpornościowy. Na długo zapewniają też uczucie sytości i zmniejszają ryzyko insulinooporności.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Ukochane owoce Polaków. Zjadamy ich nawet 7 kg w ciągu roku Polsat News Polsat News