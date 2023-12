Jej jaskrawoczerwone jagody wspaniale zdobią dom. W święta będzie wyglądać jak z bajki

Oprac.: Agata Zaremba Porady

W okresie Bożego Narodzenia uwielbiamy ozdabiać domy nie tylko dekoracjami, ale również roślinami, które kojarzą nam się ze świętami. Jeśli jednak znudziła nam się już poinsecja znana jako "gwiazda betlejemska", czy też grudnik, doskonałą alternatywą do domu może być ardasia. Co to za roślina?

Zdjęcie Ta roślina jest świetną alternatywą dla grudnika / 123RF/PICSEL