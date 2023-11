Spis treści: 01 Fiołek alpejski to cyklamen perski? Najpopularniejszy błąd

02 Zapotrzebowanie cyklamenu na wodę

03 Jak podlewać cyklameny (fiołki alpejskie)?

04 Cyklameny obsypią się kwiatami dzięki domowej odżywce

Fiołek alpejski to cyklamen perski? Najpopularniejszy błąd

Zanim przejdziemy do wymagań fiołka alpejskiego, należy rozwikłać zamieszanie związane z nazewnictwem rośliny. Okaz, który charakteryzuje się eleganckimi i barwnymi kwiatami wyrastającymi na długich szypułkach prosto z bulwy, często jest określany mianem fiołka, a zamiennie stosuje się nazwę cyklamen perski.

Nie są to jednak synonimy. Rośliny pod kątem botanicznym nie są spokrewnione i różnią się wyglądem. Być może fiołek alpejski brzmi mniej egzotycznie, a bardziej swojsko. Mówiąc jednak o roślinie kwitnącej w doniczkach od października do marca, masz zapewne na myśli cyklamen. I tej poprawnej nazwy będziemy używać w dalszej części poradnika.

Zapotrzebowanie cyklamenu na wodę

Podlewanie cyklamenu wymaga wyczucia. Bulwa, z której wyrastają korzenie i kwiaty, źle reaguje na nadmiar wody. Jednocześnie słabo rozbudowany system korzeniowy nie lubi suszy i bez regularnego podlewania szybko usycha.

Dużą troską trzeba się wykazać zwłaszcza w okresie kwitnienia cyklamenu, kiedy rosną potrzeby rośliny. Podłoże w doniczce powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre — nie może zamieniać się w błoto.

Zdjęcie Trzymaj się kilku prostych zasad, a cyklamen odwdzięczy ci się pięknymi kwiatami / 123RF/PICSEL

Jak podlewać cyklameny (fiołki alpejskie)?

Przede wszystkim należy podkreślić fakt, że rośliny wymagają regularnych kontroli stanu podłoża. Jak często podlewać cyklameny? Zaglądaj do nich co drugi lub trzeci dzień. Gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce odrobinę przeschnie, jest to odpowiedni moment na dostarczenie świeżej porcji. Należy to jednak robić umiarkowanie i zachowując odpowiednią technikę.

Wystrzegaj się wlewania wody prosto do doniczki. To krótka droga do zalania bulwy, wyrastającej ponad powierzchnię gleby, i jej szybkiego gnicia. Zatem, jak podlewać cyklamen?

Wodę należy wlewać na podstawkę znajdującą się pod pojemnikiem z rośliną. Nadmiar płynu niezwłocznie usuń.

Możesz również zanurzyć doniczkę z cyklamenem w misce z wodą na kwadrans. Roślina "wypije" tyle, ile potrzebuje, bez ryzyka powstawania zastojów wody.

Cyklameny obsypią się kwiatami dzięki domowej odżywce

Do regularnego podlewania cyklamenów można używać odstanej wody z kranu. Po nalaniu do doniczki lub innego naczynia nadaje się do użycia po upływie doby. Warto zastosować również przepis na domowy nawóz do cyklamenu, który pobudzi ten nieco kapryśny okaz do kwitnienia.

W tym przypadku sięgnij po fusy z kawy. Wystarczy, że szklankę fusów zalejesz 10 litrami wody. Stosuj do roślin raz na dwa tygodnie, a twój parapet zostanie opanowany przez kolorowe płatki.

