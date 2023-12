Spis treści: 01 Ostrokrzew kolczasty — co to za roślina?

Ostrokrzew kolczasty — co to za roślina?

Ostrokrzew kolczasty to krzew liściasty należący do rodziny ostrokrzewowatych. W naturalnych warunkach rośnie w Europie Zachodniej i Południowej, a także na północy Afryki.

Charakteryzuje się błyszczącymi, ciemnozielonymi liśćmi o kolczastych brzegach, a także czerwonymi lub pomarańczowymi owocami, które pojawiają się jesienią i utrzymują się na roślinie przez całą zimę.

Jego odporność na niskie temperatury sprawia, że stanowi doskonałą roślinę dekoracyjną również w okresie zimowym.

Ostrokrzew kolczasty w ogrodzie. Wymagania i uprawa

Uprawa ostrokrzewu jest łatwa i bezproblemowa, co czyni go atrakcyjnym dodatkiem do przydomowego ogrodu. Roślina ta jest mało wymagająca, a także wykazuje się dużą odpornością na susze oraz mrozy. To świetny wybór nawet dla początkującego ogrodnika.

Ostrokrzew ma małe wymagania glebowe, ale najlepiej czuje się w przepuszczalnej i piaszczysto-gliniastej ziemi, o kwaśnym pH. Roślina pięknie rośnie w półcieniu, a także w cieniu.

Roślina kwitnie od końca kwietnia do czerwca. W tym okresie wypuszcza białe i dwupienne kwiaty.

Zdjęcie Ostrokrzew kolczasty to piękna i wytrzymała roślina, która świetnie zdobi zimą ogród, a także wnętrze domu / East News / East News

Jak wykorzystać ostrokrzew kolczasty w bożonarodzeniowej dekoracji?

Gałązki ostrokrzewu mogą być wykorzystane na różne sposoby. Stworzymy z nich wyjątkowe dekoracje, które wprowadzą do naszego domu świąteczną atmosferę. Najpopularniejszym sposobem wykorzystania ozdobnych gałązek ostrokrzewu jest zrobienie z nich stroików na ścianę, a także wiązanek.

Wystarczy, że zbierzemy gałązki rośliny o różnych długościach, a następnie przymocujemy je do gąbki florystycznej, lub okrągłego stelaża. Aby nasz stroik wyszedł nieco gęstszy, warto wykorzystać do niego również gałązki igliwia. Na koniec możemy ozdobić go małymi bombkami, kokardami czy też wstążkami, które przymocujemy za pomocą drutu florystycznego lub gorącego kleju do stroika.

