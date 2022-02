Przechowywanie rzeczy

Najlepszym sposobem, by utrzymać lodówkę w czystości, jest przechowywanie jedzenia w szczelnych pojemnikach. W ten sposób ochronimy półki przed zabrudzeniami i wyciekami. Dodatkowo pojemniki pomogą zachować porządek. Wiele produktów zyska także na świeżości, dzięki zamknięciu w hermetycznym opakowaniu.



Przeznaczenie pojemników można podzielić ze względu na kategorię jedzenia — warzywa, nabiał, mięso i wędliny. Lepiej jednak nie łączyć aromatycznych produktów z tymi, które chłoną zapachy. Produkty o intensywnym aromacie, czy też mocno przyprawione, warto przechowywać osobno, dzięki czemu ich woń nie przejdzie na pozostałe jedzenie.



Mycie lodówki: Wnętrze

Najczęściej zabieramy się za mycie lodówki, gdy jeszcze znajdują się w niej produkty spożywcze. Niektóre mają długą datę ważności i mogą stać miesiącami, więc nie należy ich wyrzucać. Podczas regularnego sprzątania lodówki warto jednak wyjąć wszystkie pozostałe opakowania i produkty z jej wnętrza przed rozpoczęciem mycia. W ten sposób sprzątanie lodówki stanie się znacznie łatwiejsze i szybsze, a niezapakowane produkty nie będą narażone na kontakt z detergentami do czyszczenia.



Przy okazji warto zawsze posprawdzać dat i wyrzuć przeterminowane przysmaki lub te wyglądające na zepsute. Niektóre produkty muszą znajdować się po otwarciu w lodówce, lecz zdarza się, że z tego powodu szybciej się też psują.





Szybkie czyszczenie lodówki

Zdarza się, że nie mamy czasu na gruntowne czyszczenie lodówki, a przydałoby się jednak odświeżenie wnętrze. Warto skorzystać wtedy z szybkiego sposobu na odkażenie. Wystarczy połączyć szklankę białego octu z dwoma szklankami gorącej wody i kilkoma kroplami olejku cytrynowego. Takim środkiem możemy przetrzeć półki i ściany lodówki. Dodatkowo jest on bezpieczny dla żywności.



Zdjęcie Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z lodówki? /123RF/PICSEL





Niwelowanie nieprzyjemnego zapachu

Najczęstszym problemem w przypadku brudnej lodówki jest nieprzyjemny zapach. Wewnątrz przechowujemy róznego rodzaju żywność, a każde danie i produkt ma swój specyficzny aromat. Jeszcze gorzej, jeżeli coś zepsuje się w lodówce. Takie jedzenie potrafi mieć intensywny i bardzo nieprzyjemny zapach.

W celu niwelowania aromatów na co dzień można wstawić do środka pochłaniacz zapachów. Jednak od czasu do czasu konieczne będzie wyczyszczenie całego wnętrza. Po pierwsze, trzeba wtedy umyć wszystkie półki, szuflady i ścianki środkiem dezynfekującycm. Jeżeli zapach po tym wciąż się utrzymuje, to warto wypełnić wnętrze lodówki zmiętymi gazetami i węglem drzewnym. Po kilku dniach zapach zostanie zneutralizowany. Taki zabieg warto zastosować przy czyszczeniu lodówki po jej zakupie lub długim nieużywaniu.



Czyszczenie lodówki: Domowe środki

Do czyszczenia lodówki można wykorzystać gotowe środki dezynfekujące, które są dostępne w sklepach. Wiele z nich jest specjalnie przeznaczona do odświeżania sprzętu AGD. Innym sposobem jest przygotowanie domowych środków do czyszczenia. Jako środek dezynfekujący można wykorzystać biały ocet, sodę oczyszczoną lub sok z cytryny.



Dobrym środkiem czyszczącym będzie pasta, którą otrzymamy z połączenia sody z octem. Wystarczy całe wnętrze natrzeć pastą i pozostawić na ok. 20 minut. Następnie umyć całość gorącą wodą z płynem do naczyń i wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Zaletą domowych środków jest to, że są w pełni bezpieczne dla żywności. Należy pamietać jednak, że podczas mycia lodówki musi ona być odłączona od prądu i rozmrożona - gorąca woda i długie pozostawianie jej otwartej może negatywnie wpłynąć na jej funkcjonowanie.



Czyszczenia dozownika lodu

Przy czyszczeniu lodówki ważne jest pamiętać o wysprzątaniu każdej jej cześci, co uwzględnia także dokładnie mycie podajnika wody i kostkarki. Znaczna część nowoczesnych lodówek posiada takie wbudowane funkcje. W takich miejscach mogą pozostawać resztki wody, co prowadzi do rozwoju pleśni ze względu na wilgoć.



Warto czyścić takie miejsca za pomocą pary wodnej. Po stanie wody łatwo zauważymy, czy wnętrze jest w pełni czyste. Spływająca skroplona para powinna być czysta. W dodatku para wodna dotrze w miejsca trudno dostępne, do których nie moglibyśmy dosięgnąć dłonią.

