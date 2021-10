Chociaż może się wydawać, że mycie okien to prosta czynność, która nie wymaga szczegółowej instrukcji, niektórzy mają problem, by doprowadzić szyby do krystalicznej czystości. Wiele osób nie wie, jak uporać się z zaciekami, które utrzymują się nawet po zastosowaniu detergentów.

Gdy tylko zaświeci słońce, na szybach widoczne stają się plamy i smugi. Brud wygląda jak rozmazany, a przez okno do mieszkania czy domu dociera znacznie mniej światła. Jak się okazuje, mycie okien domowymi sposobami może rozwiązać większość tych problemów.

Domowe sposoby na mycie okien często przekazywane są z pokolenia na pokolenia. Specyfiki, w które możemy zaopatrzyć się w sklepach z chemią gospodarczą, mają wiele zalet. Są wygodne w użyciu, jednak ich cena bywa nieadekwatna do jakości. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak popularne płyny radzą sobie z zabrudzeniami, możemy przetestować domowe sposoby. Dzięki nim unikniemy smug i zacieków, a okna pozostaną czyste na bardzo długo.

Mycie okien domowymi sposobami: Użyj octu i wody

Roztwór wody i octu to jedna z najpopularniejszych mieszanek używanych do mycia okien domowymi sposobami. Trudno się dziwić. Ocet jest bardzo tani i ogólnodostępny. Zazwyczaj używamy go, kiedy przygotowujemy przetwory, sosy, marynaty oraz sałatki. Nadaje potrawom lekko kwaśnawy posmak, jednak posiada również właściwości nabłyszczające, które świetnie sprawdzają się podczas mycia szyb i luster.

Aby otrzymać domowy płyn do mycia okien, wystarczy zmieszać te dwa składniki. Roztwór nie psuje się przez długi czas, wiec po zakończeniu czyszczenia można zakręcić butelkę i użyć mikstury również w przyszłości. Płyn doskonale radzi sobie z zabrudzeniami powstałymi w wyniku ulewnych deszczy. Nie tylko oczyszcza szybę, lecz również pozostawia ją błyszczącą.

Domowy płyn do mycia okien wykonany z octu i wody ma jednak wadę, która wielu osobom bardzo przeszkadza. Zapach roztworu nie należy do najprzyjemniejszych. Warto jednak zaznaczyć, że szybko się ulatnia. Już po chwili w mieszkaniu nie czuć woni octu.

Zdjęcie Woda i ocet to tani oraz bardzo skuteczny detergent / 123RF/PICSEL

Woda i sok z cytryny - sposób na czyste szyby

Osoby, którym zapach octu bardzo przeszkadza, mogą spróbować równie skutecznej mieszanki wody oraz soku z cytryny. Aby stworzyć domowy płyn do mycia naczyń, wystarczy do około dwóch litrów wody wycisnąć sok z jednej cytryny. Mikstura dobrze radzi sobie z zabrudzeniami. Dzięki niej po umyciu okien w domu będzie unosił się świeży zapach cytrusów.

Kwas, który zawiera cytryna, dodatkowo nabłyszcza okna. Po zastosowaniu tego domowego sposobu szyby lśnią i są krystalicznie czyste - wolne od smug i zacieków. To również jedna z najbardziej ekologicznych metod mycia okien. Płyn jest całkowicie naturalny.

Mycie okien domowymi sposobami: do wody dodaj glicerynę

Gliceryna farmaceutyczna również może okazać się przydatna podczas mycia okien. Wystarczy, że dodamy kilka kropel do wody, a uzyskamy domowy płyn do mycia szyb. Mikstura nie tylko skutecznie pozbywa się zanieczyszczeń, lecz również tworzy na szybach niewidzialną powłokę i zabezpiecza je przed ponownym zabrudzeniem.

Mycie okien mieszaniną gliceryny i wody jest szczególnie popularne w okresie jesiennym. Wówczas rzadziej czyścimy okna i chcemy, by efekt naszej pracy utrzymał się szczególnie długo. Szyby zabezpieczone gliceryną stają się bardziej odporne na zabrudzenia spowodowane intensywnymi opadami deszczu, których jesienią w Polsce nie brakuje.

Kilka kropel gliceryny można dodać również do domowego płynu do okien otrzymanego w wyniku zmieszania wody i octu lub wody i soku z cytryny. Mieszanka będzie wówczas wyjątkowo skuteczna.

Zdjęcie Przez brudne okno do mieszkania czy domu dociera znacznie mniej światła / 123RF/PICSEL

Surowy ziemniak pomoże w uporczywych zabrudzeniach

Surowy ziemniak sprawdza się w przypadku wyjątkowo silnych zabrudzeń. To domowy sposób, który znają jedynie nieliczni. Wystarczy przeciąć ziemniaka na pół, a następnie potrzeć nim szkło. W przypadku tej metody niezwykle ważne jest jednak dokładne wypolerowanie powierzchni. Ziemniaka przed przecięciem należy oczywiście umyć z ziemi. Jeśli do mycia okien zastosujemy brudne warzywo, efekt będzie raczej marny.

Polerowanie szyb - tego możesz użyć!

To, czy po umyciu na oknach pozostaną nieestetyczne smugi, zależy nie tylko do preparatu, jaki stosujemy. Równie ważne jest to, czym polerujemy powierzchnię. Jeśli nie chcemy, aby na oknie pozostały zacieki, użyjmy specjalnej ściereczki z mikrofibry. Jeśli jednak nie mamy takiej w domu, możemy szybko zastąpić ją na przykład starymi gazetami wykonanymi z miękkiego papieru. Równie skuteczne są nylonowe rajstopy. Polerowanie nimi szkła sprawia, że na szybach nie pozostają nieestetyczne smugi.

***

