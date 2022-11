Spis treści: 01 Jak pielęgnować wężownicę?

02 Jakie podłoże do wężownicy?

03 Wężownica - właściwości oczyszczające

Wężownica posiada kilkadziesiąt odmian, a ich liście mogą osiągać nawet półtora metra długości. Naturalnym środowiskiem rośliny jest Afryka, Madagaskar i południowa Azja, ale z powodzeniem możemy cieszyć się nią również w swoim domu, gdyż wężownica nie jest wymagająca w uprawie.

Jak pielęgnować wężownicę?

Przede wszystkim musimy zapewnić jej odpowiednią temperaturę, która sprawi, że kwiat będzie w odpowiedniej kondycji. Optymalna temperatura latem dla wężownicy to 24 stopnie Celsjusza, zimą zaś nie powinno być to mniej niż 10 stopni. Język teściowej lubi suche środowisko, więc przelanie rośliny może doprowadzić do jej zgnicia. W okresie letnim wystarczy podlewać ją co półtora tygodnia, natomiast w chłodniejsze pory roku podlewanie powinno odbywać się co 20 dni.

Roślina najlepiej czuje się w miejscu nasłonecznionym lub lekko zacienionym, ponadto dobrze służy jej suche powietrze. Do czyszczenia liści wężownicy powinniśmy używać wilgotnej szmatki.

Jakie podłoże do wężownicy?

Uniwersalna mieszanka ziemi do kwiatów doniczkowych będzie doskonałym wyborem podłoża dla wężownicy. Należy jednak pamiętać, by podłoże było o odczynie obojętnym. Roślina może przybrać spore gabaryty, dlatego warto zaopatrzyć się w ciężką i dużą donicę o grubych ściankach. Dzięki temu zmniejszymy ryzyko przewrócenia się wężownicy, a silnie rozrastające się korzenie nie spowodują pęknięcia naczynia.

Zdjęcie Wężownica nie jest wymagającą rośliną w uprawie / 123RF/PICSEL

Latem warto odżywić roślinę, aplikując odżywkę przeznaczoną dla sukulentów i kaktusów. Dzięki takiemu zabiegowi kwiat jeszcze lepiej zacznie się rozwijać.

Wężownica - właściwości oczyszczające

Wężownica znana jest ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Najskuteczniejszym działem wykazuje się nocą, dlatego warto postawić tę roślinę w sypialni. Wężownica pozbywa się z powietrza nadmiaru dwutlenku węgla i uwalnia tlen, co znacząco wpływa na łatwiejsze zaśnięcie i zdrowy sen.