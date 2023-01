Rząd zapowiedział w tym roku spore podwyżki płacy minimalnej, a te wpływają zawsze na inne opłaty czy kary, obliczane na podstawie jej wysokości. Dotyczy to także ubezpieczenia OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodu, które obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Rekordowe kary za brak OC. Liczy się każdy dzień spóźnienia!

W tym roku kary dla właścicieli aut, którzy nie wykupili w terminie ubezpieczenia OC znacznie wzrosną! Warto też pamiętać, że ich wysokość uzależniona jest od długości spóźnienia oraz od rodzaju pojazdu.

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł, a maksymalna stawka opłaty karnej za brak OC w przypadku samochodów osobowych to jej dwukrotność, czyli 6980 zł. Do końca 2022 roku kara ta wynosiła 6020 zł.

Opłata ta zależna jest także od czasu spóźnienia:

do 3 dni – 1400 zł (było 1200 zł)

od 4 do 14 dni – 3490 zł (było 3010 zł)

powyżej 14 dni – 6980 zł (było 6020 zł).

Kara za brak OC w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wynosi:

do 3 dni – 2090 zł (było 1810 zł)

od 4 do 14 dni – 5240 zł (było 4520 zł)

powyżej 14 dni – 10 470 zł (było 9030 zł).

Obecna podwyżka kar za brak OC to jednak nie wszystko! Już w drugiej połowie 2023 roku rząd ponownie ma zwiększyć płacę minimalną, a to oznacza jeszcze wyższe kary za brak OC. W przypadku samochodów osobowych będzie to nawet 7200 zł!

