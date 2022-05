Spis treści: 01 Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - co siać w maju?

02 Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - początek maja dobry na sianie i sadzenie

03 Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - tego dnia nie podlewaj kwiatów

04 Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - majowe sianie i sadzenie roślin

Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - co siać w maju?

Maj to intensywny czas w naszych ogrodach. Wiele roślin już rośnie, jednak wciąż sporo takich, które zasiać można dopiero w tym okresie. Na dobre weszliśmy również w okres prac pielęgnacyjnych - pielenia, koszenia czy nawożenia. Zachowajmy jednak ostrożność. Pogoda może spłatać figle.

W maju, po okresie ciepła i pięknej pogody, nadchodzi okres silnego ochłodzenia, niekiedy nawet z przymrozkami czy śniegiem. Jak zaplanować prace w ogrodzie w maju zgodnie z fazami księżyca?

Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - początek maja dobry na sianie i sadzenie

Zgodnie z kalendarzem księżycowym ogrodnika, niemal cały początek maja, począwszy od 7, zakończywszy na 12 maja to dobry okres siania i sadzenia. 7 maja to dodatkowo korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców. Tego dnia nie stosujmy jednak nawozów sztucznych - może wystąpić ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin. Ten dzień to również dobry czas na siew i sadzenie roślin owocowych, a także właściwy okres do usuwania i wyrywania chwastów.

Kalendarz księżycowy podpowiada, aby 8 i 9 maja również nie stosować nawozów sztucznych. To także dobry dzień na usuwanie chwastów i siew oraz sadzenie roślin owocowych.

Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - tego dnia nie podlewaj kwiatów

Porady Genialny sposób na chwasty. Wreszcie możesz o nich zapomnieć 10 maja to niekorzystny okres zbiorów - zebrane w tym czasie owoce będą się źle przechowywać. To jednak dobry czas na wykonywanie prawie wszystkich prac w ogrodzie i polu, które mają cokolwiek wspólnego z sianiem, przesadzaniem i sadzeniem roślin.

Kalendarz księżycowy podpowiada, aby 11 maja nie robić przetworów z owoców. 12 maja zaleca się także zrezygnować z podlewania roślin. Na roślinach podlewanych w te dni mogą pojawić się szkodniki. To jednak dobry czas na siew i sadzenie kwiatów i ziół kwitnących.

Kalendarz księżycowy ogrodnika 2022 - majowe sianie i sadzenie roślin

Jeśli chcemy pracować zgodnie z kalendarzem księżycowym, w maju 2022 r. musimy uwzględnić zaćmienie Księżyca. Nastąpi ono 16 maja, ale sprawi, że niekorzystne dla prac ogrodniczych będą trzy dni - od 15 do 17 maja.

