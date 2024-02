Spis treści: 01 Kiedy rozpocząć prace w ogrodzie w lutym?

02 Co robić w ogrodzie w lutym?

03 Co można ciąć w lutym?

04 Co siejemy w lutym w ogrodzie?

05 Jakie kwiaty do gruntu w lutym?

06 Jakie warzywa można sadzić w lutym?

Kiedy rozpocząć prace w ogrodzie w lutym?

Kiedy rozpocząć prace w ogrodzie? W lutym, kiedy ziemia nie jest już przemarznięta, a pokrywa śniegowa jest cienka lub w ogóle jej nie ma, możesz wykonać już sporą część prac porządkowych. Jeśli jednak zima dalej króluje w twoim ogrodzie, z częścią prac musisz się wstrzymać do marca. Spod grubej warstwy śniegu trudno uprzątnąć zeschłe liście czy gałęzie.

Kalendarz ogrodnika w lutym jest zatem mocno zależny od warunków pogodowych panujących na zewnątrz. Na szczęście nawet podczas srogiej, lutowej zimy ogrodnik może zająć się planowaniem i przygotowaniem rozsad w zaciszu swojego domu. Są to równie ważne prace ogrodowe.

Co robić w ogrodzie w lutym?

Do prac porządkowych w lutym należy zbieranie zeschniętych liści, połamanych gałęzi z grządek i klombów kwiatowych. Ponadto możesz także przygotować ziemię na grządkach czy w szklarni i inspekcie, mieszając ją z kompostem.

Kalendarz ogrodnika w lutym dalej obejmuje regularne sprawdzanie osłon na kwiatach i krzewach wrażliwych na niskie temperatury. Niestety luty może jeszcze mocno zaskoczyć dużymi mrozami, dlatego sprawdź, czy agrowłóknina lub słoma, którymi okryłeś np. krzewy róż, spełniają jeszcze dobrze swoje funkcje. Warto także sprawdzić kondycję bielonych pni drzew. Do tej pory wapno mogło zostać już wypłukane. Prace w ogrodzie w lutym obejmują także ponowne bielenie pni drzew, o ile jest to konieczne.

Jeśli w ogrodzie dalej panuje sroga zima, koniecznie sprawdź pokrywę śnieżną na trawnikach. Wszelkie zamrożone bryły ziemi czy pozostałości po odśnieżaniu podjazdu warto rozbić i rozsypać równomiernie po trawniku. Lód czy zmrożone kopce śniegu dłużej się roztapiają, są cięższe i powodują żółknięcie czy nawet gnicie darni.

Co jeszcze zawiera kalendarz ogrodnika? W lutym warto także rozplanować już grządki warzywne, które wypełnią się na wiosnę sadzonkami. Podczas planowania koniecznie weź pod uwagę zasady płodozmianu i uprawy współrzędnej. Dzięki temu twój ogród będzie rósł zdrowy, bujny i da ci obfite plony.

Co można ciąć w lutym?

Prace w ogrodzie w lutym obejmują także wiosenne przycinanie drzew. W tym czasie warto zająć się żywopłotami i odpowiednio je ukształtować, aby tworzyły wiosną zielony, estetyczny mur. Przycina się zarówno żywopłoty iglaste, jak i liściaste.

Podobne cięcie możesz wykonać na krzewach liściastych kwitnących wiosną np. hortensji, jaśminowca czy tawuły japońskiej. Cięcie pobudzi rośliny do wzrostu i obfitszego kwitnienia. Pędy należy skrócić około 1/3 długości, w przypadku starszych okazów nawet 2/3. Nie przycinaj jednak wczesnowiosennych krzewów takich jak forsycja czy migdałek, które kwitną przed rozwojem liści na pędach zeszłorocznych.

Zdjęcie W lutym przytnij czarną porzeczkę, co pobudzi ją do wzrostu. / 123RF/PICSEL

Luty jest także dobrym czasem na przycinanie pielęgnacyjne drzew owocowych odpornych na mróz np. jabłoni, śliw czy grusz. Warto usunąć gałązki zniszczone przez mróz, połamane lub te, które rosną w głąb korony. Pamiętaj, aby rany po cięciach zabezpieczyć maścią ogrodniczą.

Co warto jeszcze zaplanować na luty? Prace w ogrodzie mogą objąć także cięcie pobudzające do wzrostu krzewy owocowe takie jak agrest czy czarna porzeczka.

Co siejemy w lutym w ogrodzie?

Luty nie jest jeszcze dobrym momentem na sianie warzyw czy kwiatów prosto do gruntu. Jest to czasami wręcz niemożliwe, jeśli ziemia jest głęboko zmrożona lub pokryta grubą warstwą śniegu.

W lutym w ogrodzie można siać jedynie niektóre gatunki warzyw odpornych na niską temperaturę lub wczesnowiosenne odmiany warzyw jednak tylko w szklarniach czy pod inspektami.

Znacznie więcej roślin można posadzić już pod koniec marca, warto zatem z tymi pracami odrobinę się wstrzymać. Zamiast tego skup się na przygotowaniu rozsad, ponieważ luty jest właśnie idealnym do tego czasem. Na rozsady można siać już warzywa ciepłolubne lub kwiaty jednoroczne, przedłużając tym samym ich okres wegetacyjny.

Jakie kwiaty do gruntu w lutym?

Mało jest gatunków kwiatów odpornych na niską temperaturę, które można siać w lutym w ogrodzie. Wyjątkiem są kwiaty wczesnowiosenne, cebulowe. Jeśli jesienią nie posadziłeś ich w ogrodzie, warto to zrobić właśnie w lutym. Na pierwsze kwiaty przyjdzie ci jednak poczekać do przyszłego sezonu.

Zamiast siać do gruntu - posiej kwiaty na rozsady do mini szklarni lub małych doniczek i postaw na słonecznym parapecie w domu. Możesz tak zasiać lobelię, która ma długi okres wegetacyjny, lwią paszczę, heliotrop, werbenę, a także lewkonię, żeniszek meksykański czy niecierpka. Dzięki przygotowaniu rozsad kwiaty dłużej będą zdobiły twój ogród.

Jakie warzywa można sadzić w lutym?

Zastanawiasz się, co siać w lutym spośród warzyw? Na grządki, o ile warunki pogodowe na to pozwalają, możesz siać czosnek, wczesne odmiany pietruszki czy pasternaku. Luty jest także dobrym czasem na sianie nowalijek do inspektów lub szklarni takich jak sałata, rzodkiewka, cebula czy wczesne odmiany bobu. Większość jednak warzyw lepiej siać na rozsady, niż do gruntu.

W lutym prace ogrodowe obowiązkowo obejmują przygotowanie rozsad pomidorów i papryki. To ostatni moment, aby zapewnić roślinom odpowiednio długi okres wegetacyjny. W lutym można siać: kalafiory, brokuły, kapustę - białą i czerwoną oraz pekińską, kalarepę, seler naciowy i seler korzeniowy.

Prace w ogrodzie w lutym może są niepozorne, jednak bardzo ważne. Przygotowanie rozsad dla warzyw ciepłolubnych to jedyny sposób na hodowlę tych gatunków w polskich warunkach klimatycznych. Z kolei efekty lutowego przycinania drzew i krzewów zobaczysz dopiero w okresie kwitnienia i owocowania. Kalendarz ogrodnika jest jednak ważny, a prace obowiązkowe w lutym równie ważne, co te zaplanowane na marzec czy kwiecień.

