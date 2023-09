Mydło siarkowe: W czym tkwi fenomen?

Jak sama nazwa wskazuje, mydło siarkowe ma od trzech do pięciu procent siarki: pierwiastka, który często jest wykorzystywany w zabiegach leczniczych, w tym w balneoterapii. Siarka, najczęściej wymieniana jest w kontekście zdrowia, ale rzadko zdajemy sobie sprawę, że obecna jest praktycznie w każdej komórce organizmu i reguluje wiele kluczowych procesów zachodzących w naszym ciele. Jak już wiemy, siarka jest cenna w leczeniu wielu dolegliwości skórnych, dlatego mydło siarkowe może być pomocne wtedy, kiedy borykamy się z problemami z cerą. Stąd też siarka często nazywana jest "pierwiastkiem urody".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Recepta na piękną skórę w czasie menopauzy Interia.tv

Mydło siarkowe: Kosztuje kilka złotych

Komu polecane jest mydło siarkowe? Przede wszystkim tym, którzy borykają się z cerą tłustą, trądzikową oraz tzw. problematyczną. Produkt może być wykorzystywany do pielęgnacji twarzy, ale także miejsc, gdzie pojawiają się ogniska zapalne, np. na dekolcie, plecach albo głowie. Mydło siarkowe może także okazać się pomocne w przypadku leczenia silnego trądziku, łuszczycy oraz atopowego zapalenia skóry i łupieżu.

Dlaczego warto mieć w domu mydło siarkowe? Pomocne jest w pielęgnacji cery: wykazuje się działaniem antybakteryjnym, ściągającym, złuszczającym i oczyszczającym. Stosowanie regularne mydła siarkowego pomoże znormalizować pH skóry, załagodzić stany zapalne, ułatwić gojenie ran oraz zredukować wydzielania sebum. Wiele osób przypisuje mydłu siarkowemu działanie opóźniające procesy starzenia się skóry, stąd do pierwiastka znajdującego się w produkcje przylgnęła łatka "minerału piękna".

Sprawdź: Tego mydła używały nasze babcie w czasach PRL-u. Kosztuje grosze i działa cuda

Jak stosować mydło siarkowe?

Mydło siarkowe nie może być stosowane w codziennej pielęgnacji, dlatego poleca się jego stosowanie zaledwie dwa lub trzy dni w tygodniu: rano i wieczorem. Warto także wiedzieć, jak myć się produktem. Najpierw najlepiej dobrze namydlić je w rękach, a następnie dopiero wtedy dobrze rozprowadzić po odpowiednich partiach ciała. Aby stosowanie mydła siarkowego miało sens, warto pozostawić specyfik przynajmniej 30 sekund na ciele: w ten sposób pierwiastek zacznie poprawnie działać. Dopiero po tym czasie mydło siarkowe można obficie spłukać wodą.

Mydło siarkowe: Na to trzeba uważać!

Mydło siarkowe nie powinno być stosowane do cery suchej, ponieważ wtedy mogą wystąpić podrażnienia, a jego stosowanie nie przyniesie rezultatów. Ponadto nie wolno go łączyć z kosmetykami i lekami, które powodują złuszczanie naskórka. Co ważne, nie wolno stosować mydła siarkowego przez dłuższy czas, ponieważ doprowadza do głębokiego przesuszania skóry: warto je stosować nie dłużej niż dwa tygodnie.

Polecamy: Mydło smołowe. Hit z zielarskiego za pięć zł!