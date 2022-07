Karmienie pomidorów podczas karmienia jest bardzo ważne. Dodatkowe nawożenie jest konieczne, aby dostarczyć roślinom niezbędnych w tym okresie składników. Im lepiej zadbasz o swoje pomidory, tym bogatszy oraz smaczniejszy plon otrzymasz w zamian. Sprawdź jak karmić pomidory podczas kwitnienia.

Karmienie pomidorów podczas kwitnienia - dostarczanie potasu

Dzięki potasowi pomidory lepiej gospodarują wodą. Ta jest konieczna do obfitego kwitnienia oraz zawiązania dorodnych owoców. Potas sprawia także, że pomidory nie tylko lepiej się prezentują, ale także są smaczniejsze i pachną znacznie mocniej niż zazwyczaj. Aby dostarczyć potasu pomidorom, należy co około 5-7 dni podsypywać je popiołem. Na jeden krzak zaleca się około jedną stołową łyżkę. Popiół należy wymieszać z ziemią wokół systemu korzeniowego oraz zalać jak przy normalnym podlewaniu. Dzięki temu potas szybciej dotrze do rośliny.

Popiół można podawać także w formie płynnego nawozu. Wystarczy do 10 litrów wody wsypać pół szklanki popiołu i dokładnie wymieszać. Pod każdy krzak zalecamy podlać blisko pół litra wody. Nawożenie wodą z popiołem można powtarzać raz na 2 tygodnie.

Karmienie pomidorów podczas kwitnienia - będą rosły jak na drożdżach

To nie żart. Wystarczy 10 g drożdży suchych rozcieńczyć w wiadrze z wodą a następnie odstawić roztwór na 2 dni. Po 48 godzinach koncentrat należy rozcieńczać z wodą w proporcjach 1 litr mieszaniny na 9 litrów wody. Dzięki takiemu nawozowi zbiory będą obfite pod względem wielkości oraz ilości.

Karmienie pomidorów podczas kwitnienia - nie zapomnij o jodzie

Jod jest bardzo ważny w ogrodnictwie, nie tylko jeśli chodzi o uprawę warzyw. W dodatku łatwo się w niego zaopatrzyć - bez trudu kupisz go w każdej aptece. Karmienie pomidorów jodem sprawi, że pąki kwiatów uformują się szybciej, będzie ich więcej a kiedy już przyjdzie pora zawiązywania owoców, ochroni je przed chorobami i pomoże dojrzeć. Aby zrobić płynny nawóz z jodem, potrzebujemy 10 litrów wody i około 3-4 krople jodu. Dokładnie wymieszaj a następnie podlewaj krzaki jak zwykłą wodą.