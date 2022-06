Wydano w sumie 65 decyzji nakładających kary na łącznie 64 300 zł, 10 decyzji wstrzymujących lub wycofujących produkt z rynku, 176 pism do dostawców, producentów kwestionowanych produktów ze wskazaniem na nieprawidłowości, 82 informacje przekazane do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych, 37 pism do rzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dot. Artykułów, których skład i oznakowanie sugerowało, że mają właściwości biobójcze

przekazuje Katarzyna Bosacka.