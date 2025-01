Sudoku, choć kojarzone z Japonią, ma swoje korzenie w łamigłówkach magicznych kwadratów z czasów starożytnych Chin i Indii . Nowoczesna forma tej zabawy została jednak stworzona przez amerykańskiego matematyka Howarda Garnsa w 1979 roku. Wtedy naukowiec opublikował ją pod nazwą "Number Place" w magazynie "Dell Pencil Puzzles and Word Games". Dopiero w 1986 roku gra zdobyła ogromną popularność w Japonii, gdzie firma Nikoli zmieniła jej nazwę na Sudoku, co jest skrótem od "Sūji wa dokushin ni kagiru" (każda cyfra musi być pojedyncza).

Sudoku to popularna łamigłówka logiczna , której celem jest wypełnienie siatki 9x9 cyframi w taki sposób, aby każda kolumna, każdy wiersz i każda z dziewięciu 3x3 sekcji zawierała wszystkie cyfry od 1 do 9, bez powtórzeń. Gra nie wymaga matematycznych umiejętności - kluczowe są zdolności logiczne i dedukcyjne.

Co daje rozwiązywanie sudoku? Pamięć, koncentracja, logika

Sudoku to gra, która rozwija wiele kluczowych umiejętności, takich jak:

Koncentracja i uważność: skupienie się na siatce wymaga uwagi do detali i konsekwentnego śledzenia swoich działań;

Regularne rozwiązywanie sudoku może poprawić pamięć, zwłaszcza pamięć roboczą. Ćwiczenie to angażuje mózg w sposób, który stymuluje jego zdolności do przechowywania i przetwarzania informacji. Pomaga również w rozwijaniu umiejętności planowania i organizacji, co może przełożyć się na lepsze funkcjonowanie w codziennych sytuacjach.