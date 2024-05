Poranna wyprawa do warzywniaka czy na targ wydaje się najsensowniejszą opcją? Wielu z nas kojarzy, że produkty spożywcze właśnie wtedy są najlepsze. W przypadku truskawek to nie do końca prawda. W większości miejsc rano dostępne są wyłącznie owoce z dnia poprzedniego. Świeże truskawki trafiają do sprzedaży zwykle koło południa lub później. Dlatego zakupów lepiej nie planować na wczesny ranek.