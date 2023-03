Spis treści: 01 Kiedy najlepiej wysiać ogórki? Są dwie metody

Aby cieszyć się udanymi zbiorami ogórków z własnego ogródka, należy wcześniej podjąć decyzję, czy zamierzamy wysiewać ogórki bezpośrednio do gruntu, czy szykujemy ogórki na rozsadę. Jeśli decydujemy się na drugą opcję, to do pracy należy zabrać się właśnie teraz.

Kiedy najlepiej wysiać ogórki? Są dwie metody

Ogórki możemy wysiewać na dwa sposoby. Pierwszy, bardziej popularny, to sianie ogórków bezpośrednio do gruntu. To zdecydowanie łatwiejsza opcja, ale musimy pamiętać, że ogórek rośnie i owocuje w odpowiedniej temperaturze, potrzebuje dużej ilości wody, ale jednocześnie nie nadmiernej wilgoci.

Musimy pamiętać, że w wilgotnej glebie nasiona nie wykiełkują i najpewniej zgniją.Druga metoda to wysiew nasion ogórków na rozsadę. To bardziej czasochłonna metoda, ale pozwoli nam się cieszyć pysznymi warzywami o wiele wcześniej.

Jak i kiedy wysiać ogórki do gruntu?

Aby móc wysiać ogórki do gruntu, musimy poczekać na odpowiednie warunki atmosferyczne, bowiem temperatura powietrza powinna wynosić od 15 do 18 stopni Celsjusza. W praktyce termin siewu ogórków wypada w maju, w chłodniejszych częściach kraju możemy zabrać się za wysiewanie nawet bliżej czerwca, wtedy mamy pewność, że nasze ogórki nie zmarzną.

Prace rozpoczynamy tradycyjnie od odpowiedniego przygotowania gruntu, zatem w miejscu przygotowanym na wysianie naszych ogórków szykujemy dołki o średnicy i głębokości ok. 30-35cm, które rozmieszczamy o ok. 80 cm od siebie. Na dno każdego z dołków wsypujemy obornik i przysypujemy go ziemią.

Teraz przystępujemy do wysiania ogórków. Do każdego dołka wrzucamy od 3 do 5 nasion, przysypujemy ziemią, ugniatamy i na koniec podlewamy.

Jak przygotować ogórki na rozsadę?

Rozsadę ogórków przygotowuje się w kwietniu, a taka metoda uprawy pozwoli nam się cieszyć wcześniejszymi zbiorami w porównaniu z wysianiem nasion bezpośrednio do gruntu. Pamiętajmy, że termin wysiewu nasion ogórków na rozsadę jest zależny od tego, kiedy chcemy sadzić rozsady na miejsce stałe.

Przygotowanie rozsady jest bardzo łatwe. W przygotowanych uprzednio doniczkach z ziemią wysiewamy po dwa nasiona, po wzejściu wyrywamy słabszą siewkę, pozostawiając tę silniejszą. Doniczki najlepiej jest umieścić na nasłonecznionym parapecie, a siewki najlepiej podlewać wodą w temperaturze pokojowej.

Nasza rozsada w doniczce powinna spędzić 4 tygodnie, zatem jeśli planujemy włożyć ją do gruntu w pierwszej połowie maja, to nasiona należy wysiać w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia.

Sprawdzony trik ogrodników. Kąpiel przyspieszy kiełkowanie ogórków

Działkowcy i ogrodnicy od lat stosują prosty trik na przyspieszenie kiełkowania nasion. Wystarczy namoczyć je na 24 godziny zanim nasionka posiejemy w ziemi.