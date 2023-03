Idealna maść ogrodnicza na przycinanie drzew. Zastąpisz ją jednym produktem!

Porady

Wczesna wiosna to okres intensywnych porządków w ogrodzie. To dobry czas na przycinanie drzew i krzewów po zimie, a także szczepienie drzew owocowych. Jednakże do bezpiecznego wykonania tych zabiegów potrzebujemy maści ogrodniczej, którą zabezpieczymy rany powstałe na roślinach. Nie każdy jednak ma tę miksturę w domu. Podpowiadamy, jak zrobić maść ogrodniczą i co możemy wykorzystać jako jej zamiennik.