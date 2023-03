Spis treści: 01 Kiedy przyjdzie zwrot podatku?

Od kilku tygodni Urząd Skarbowy dokonuje przelewów z nadpłatą podatku. Osoby, które nie rozliczyły jeszcze swoich "pitów" powinny to zrobić jak najszybciej - zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczenie roczne należy złożyć bowiem do końca kwietnia. W tym roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, więc płatnicy mają czas do 2 maja - 1 maja jest bowiem dniem wolnym od pracy.

Osoby, które złożyły już swoje rozliczenia muszą cierpliwie czekać na przelew - data zwrotu uzależniona jest bowiem od kilku czynników.

Kiedy przyjdzie zwrot podatku?

Data, w której możemy liczyć na zwrot podatku, uzależniona jest od tego, kiedy wysłaliśmy prawidłowo wypełniony druk PIT do Urzędu Skarbowego. Zasada jest tutaj dość prosta - im szybciej złożymy zeznane podatkowe, tym krótszy będzie czas oczekiwania na zwrot podatku. Warto pamiętać, że niskie kwoty (do 5 tys. zł) zwracane są automatycznie dzięki systemowi Auto zwrot. Może to być nawet sześć-dziesięć dni!

Sporo zależy również od tego, w jaki sposób wysłaliśmy deklarację PIT. Rozliczanie w formie elektronicznej skraca czas oczekiwania na zwrot nawet o połowę! Co ciekawe, uprzywilejowani są także posiadacze Karty Dużej Rodziny - oni na zwrot nadpłaty czekają maksymalnie do 30 dni.

WAŻNE: Termin zwrotu nadpłaty liczony jest od 15 lutego 2023 roku. Nawet przy wcześniejszym wysłaniu deklaracji, nie ma możliwości, by nadpłata została zwrócona we wcześniejszym terminie. Ostatnim dniem na rozliczenie PIT jest 2 maja 2023 roku.

Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku?

Status zwrotu nadpłaty można sprawdzić logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna jest tam usługa „Zwroty podatków”, dzięki której uzyskamy wszystkie informacje o dacie dokonania zwrotu lub zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe. Zazwyczaj jednak w takiej sytuacji Urząd Skarbowy kontaktuje się z płatnikiem osobiście, by poinformować go o tym działaniu.

W jakim czasie zwrot podatku na konto?

Jak wynika z art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej podatnicy, którzy mają nadpłatę wynikającą ze złożonego papierowego rocznego zeznania podatkowego powinni otrzymać jej zwrot w ciągu trzech miesięcy.

Podatnicy, którzy zdecydowali się złożyć zeznanie w formie elektronicznej (poprzez e-Deklaracje lub Twój e-PIT) powinni otrzymać nadpłatę w terminie do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Dotyczy to również zeznań złożonych automatycznie, bez działania podatnika.

Jeżeli zwrot podatku wynika natomiast z korekty zeznania rocznego PIT, to urząd skarbowy ma dwa miesiące na zwrot, od złożenia korekty zeznania. Co ważne, nie może on jednak zwrócić nadpłaty wcześniej niż w ciągu trzech miesięcy od złożenia korygowanego zeznania podatkowego i nie wcześniej niż 45 dni od dnia złożenia korygowanego zeznania podatkowego w formie elektronicznej.

