Do kiedy powinna stać choinka?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy w tym roku zdecydowaliśmy się na choinkę żywą, czy sztuczną. Żywe drzewko zacznie szybciej gubić igły i jeśli je przetrzymamy w domu zbyt długo, możemy narobić niepotrzebnego bałaganu przez opadające igły. Powinniśmy wziąć to pod uwagę, zanim podejmiemy decyzję, kiedy żegnamy się z drzewkiem.

Choinkę powinno się rozbierać w wybrane święto katolickie. Przyjęło się, że Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia jest tym dniem. To najpopularniejszy wybór.

Jeśli jednak chcemy, aby nasza choinka dłużej cieszyła nasze oko, możemy ją rozebrać także 12 stycznia. To dzień, w którym kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

Ostatnią datą, która staje się coraz bardziej popularna w polskich domach, na pozbycie się choinki to 2 lutego. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzi się święto Matki Boskiej Gromniczej. Jeśli w naszym domu stoi żywa choinka, jest duże ryzyko, że do tego czasu zacznie już gubić igły.

Co zrobić z choinką po świętach?

To, co się stanie z naszym drzewkiem po świętach, również zależy od tego, czy jest żywe czy sztuczne. W przypadku sztucznej choinki jest to dosyć oczywiste. Wystarczy zdjąć z niej ozdoby, delikatnie złożyć i schować na przyszły rok.

Zdjęcie Co zrobić z uschniętym drzewkiem po świętach? / 123RF/PICSEL

Trudniejsza sytuacja jest w przypadku żywego drzewka. W ostatnich latach coraz częściej można się spotkać z choinkami w doniczkach. Taki okaz, jeśli będzie regularnie podlewany i nie będzie stał w pobliżu źródła ciepła, którym jest np. kaloryfer, może wytrzymać długo bez zżółknienia i gubienia igieł. Jeśli mamy ogródek, możemy nasze drzewko potem w nim posadzić. Jeśli zależy nam na tym, żeby się przyjęło, można nawet zainwestować w odżywki do choinek, które pozwalają jeszcze lepiej zadbać o drzewko.

Jeśli nasze drzewko nie przeżyło okresu świąt, możemy je po prostu wystawić na śmietnik lub zawieźć do punktu zbiórki opadów. Tam zostanie potraktowana jako odpad biodegradowalny.

Można także zrobić z uschniętego drzewka pożytek. Możemy je przeznaczyć na kompost. Często ogrody zoologiczne zbierają choinki, aby użyć ich jako ściółkę lub pożywienie dla zwierząt.

