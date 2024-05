Czy warto stosować wcierki do włosów?

Dbanie o włosy to jeden z najważniejszych trendów urodowych ostatnich lat. Włosomaniaczki, jak nazywają siebie pasjonatki świadomej pielęgnacji włosów, wymieniają się na forach poradami dotyczącymi ich mycia, odżywiania czy olejowania. Czytają i analizują składy, wiedzą, jaka maska najlepiej sprawdzi się do danych włosów, na jakich produktach nie warto oszczędzać, które nie są warte swojej ceny oraz czym najlepiej rozczesywać naturalne loki, aby nie zniszczyć ich skrętu.

Wcierki do włosów to płynne preparaty przeznaczone do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Te domowe najczęściej sporządzane są na bazie wyciągów roślinnych, ziół, naturalnych olejków, a nawet przypraw. Łącząc ze sobą poszczególne składniki, można przygotować wcierkę odpowiadającą indywidualnym potrzebom oraz aktualnym problemom z włosami lub skórą głowy.