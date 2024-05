Jednym z powodów rosnącej wciąż liczby seniorów, którzy nie mogą liczyć nawet na emeryturę minimalną jest też sposób wyliczania emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli kwotę zgromadzoną u siebie na koncie i subkoncie przez liczbę miesięcy prognozowanego dalszego trwania życia. Prawo do emerytury ma więc każdy kto odprowadził nawet jedną, niewielką składkę emerytalną, choć takie świadczenie wynosi zazwyczaj zaledwie kilka groszy. Rząd zapowiedział właśnie spore zmiany prawa, które zlikwidują te groszowe emerytury. Co może się zmienić?

Skąd biorą się "groszowi emeryci" i jakie zmiany planuje rząd, by im pomóc?

Skąd biorą się "groszowi emeryci" i jakie zmiany planuje rząd, by im pomóc?

Najprostszym rozwiązaniem, dającym wszystkim seniorom po 60. i 65. roku życia gwarancję minimalnej emerytury byłoby całkowite zlikwidowanie przepisu nakazującego osiągnięcie stażu 20 i 25 lat pracy. Takie rozwiązanie nie wchodzi jednak w grę, bo byłoby ono niesprawiedliwe w stosunku do osób, które przepracowały odpowiednią ilość lat oraz byłoby dużym obciążeniem finansowym dla państwa.

Część ekspertów przekonuje więc, że niezłym rozwiązaniem byłaby zmiana sposobu wypłacania najniższych, groszowych emerytur. Takie świadczenia, stanowiące co najmniej 30 proc. najniższej emerytury wypłacane byłyby co miesiąc, a te najniższe - raz na kwartał lub nawet raz w roku. Mogłyby być też one wypłacane wraz z trzynastą emeryturą.