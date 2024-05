Do miseczki dodajemy jogurt, majonez, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz przyprawy: sól, pieprz i czosnek granulowany. To także dobry moment na dorzucenie posiekanego koperku.

Całość dokładnie mieszamy, a następnie wstawiamy do lodówki, by zdążył się schłodzić. Gotowy sos czosnkowy podajemy jako dodatek do chrupiących placków z cukinii.