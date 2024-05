KRRiT zdecydowała się utrzymać w tym roku stawki z 2023 roku oraz "promocję" dla osób, które opłacą rok z góry”. Obecnie w przypadku telewizorów jest to 294,90 zł przy opłacie za 12 miesięcy zamiast 327,60 zł. Już dziś wiadomo, że na takie same zniżki będzie można liczyć w 2025 roku!

W styczniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zawiesiła wypłaty abonamentowe dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz rozgłośni regionalnych. Miesiąc później zdecydowano, że środki trafią do depozytu sądowego, a spółki będą otrzymywać pieniądze, jeśli do piętnastego dnia miesiąca będą jej przekazywać informacje o tym, na co będą one przeznaczane.