Kiedy sadzić tuję, by rosły bujnie? Ta zasada zawsze się sprawdza

Porady

Tuje to rośliny, które bardzo często rosną w ogródkach Polaków. Są stosunkowo łatwe w uprawie – nie potrzebują wiele, by rosnąć bujnie. Wysokie i rozłożyste tworzą imponujący żywopłot, z kolei te mniejsze zdobią rabaty i świetnie uzupełniają zielone kąty przy domu. Tuje mają jeszcze jedną zaletę: to rośliny zimozielone. Jeśli posadzimy je w odpowiednim czasie, możemy mieć pewność, że będą ozdabiać nasz ogród przez wiele lat i o każdej potrze roku. Kiedy sadzić tuje?

Zdjęcie Tuje staną się największą ozdobą ogrodu / 123RF/PICSEL