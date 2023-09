Jak wykorzystać zalegające liście na działce? Poznaj doskonały trik

Historia przestawiania zegarków sięga zaledwie ubiegłego wieku, ale już w XVIII wieku Benjamin Franklin sugerował, że ludzie źle gospodarują swoim czasem i potrzebna jest zmiana, która pozwoli wykorzystać go w sposób maksymalny. Państwa europejskie zaczęły rozumieć tę potrzebę i stopniowo wprowadzać zmianę czasu. W Polsce po raz pierwszy stało się to w okresie międzywojennym, a następnie w latach 1946-1949, 1957-1964 i w 1977 roku. Od tego czasu nieprzerwanie przestawiamy zegarki o godzinę, zawsze dwa razy w roku.

Zmiana czasu ma na celu lepsze wykorzystanie światła słonecznego oraz oszczędność energii. Mimo to, już od wielu lat toczy się w Europie dyskusja, czy powinna być ona kontynuowana, w szczególności, iż większość obywateli Europy chce trwałego przejścia na czas letni. Cześć specjalistów i lekarzy przekonuje zresztą, że zmiana czasu ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka - wpływa na zaburzenia snu, może prowadzić do depresji oraz zwiększa ryzyko zawału serca i udaru.

W 2019 roku Parlament Europejski zatwierdził plan zniesienia zmiany czasu już od roku 2021 - pomysł ten jednak szybko upadł. Choć politycy wciąż poddają tę kwestię pod dyskusję, to póki co nic nie wskazuje na to, by najbliższa zmiana czasu miała być ostatnią.

Kiedy zmiana czasu? Tego dnia znów przestawimy zegarki

Kolejna, zimowa zmiana czasu czeka nas więc już za równy miesiąc - zegarki przestawimy bowiem w nocy z soboty, 28 października na niedzielę, 29 października 2023 roku, z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Dobra wiadomość jest taka, że w przeciwieństwie do wiosennej zmiany czasu, tym razem będziemy spać godzinę dłużej.

Kiedy należy przestawić zegarki? Rano czy wieczorem?

Zegarki najlepiej przestawić wieczorem, by wcześniej przyzwyczaić się do nowych warunków. Większość urządzeń z dostępem do internetu przeprowadzi jednak zmianę czasu automatycznie - już rano na wyświetlaczach zobaczymy właściwą godzinę. Prawidłowo uruchomi się także budzik.

