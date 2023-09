Rządowy program "Rodzina 500+" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Jego głównym założeniem jest finansowe wsparcie rodzin, które w efekcie ma przyczynić się do poprawy ich sytuacji materialnej.

W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu, bez względu na osiągany przez nie dochód, przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko, do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia.

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 złotych na jedno dziecko

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 złotych na jedno dziecko. Warunki wypłacania świadczenia nie zmienią się. Dodatkowe pieniądze wciąż będą należały się wszystkim rodzinom, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w tym momencie. ZUS rozpoczął jednak kontrole. Już ponad 80 tys. osób straciło prawo do pobierania 500 plus. Dlaczego?

Kontrole przeprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą głównie obywateli z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali wraz z wybuchem wojny. Wielu z nich pobiera świadczenia pieniężne na dzieci jednak, jak wynika z kontroli ZUS, nie wszyscy mają do tego prawo. W takim przypadku dodatek jest im odbierany.

ZUS sprawdza między innymi czy świadczeniobiorcy mieszkają w Polsce i przebywali w naszym kraju w ciągu 30 dni. Jeśli okres pobytu w Polsce jest krótszy, wówczas obcokrajowcom nie przysługuje dodatkowe świadczenie na dzieci. Jak wynika z kontroli ZUS-u, wielu obcokrajowców pobiera pieniądze, mimo iż nie powinno tego robić, bo nie mieszka już na terytorium naszego kraju - donosi portal mjakmama24.pl.

Wielu świadczeniobiorców wciąż znajduje się na liście osób uprawnionych do pobierania świadczeń, mimo iż nie przebywa już w Polsce. Z tego powodu prawo do dodatkowych pieniędzy odebrano już 8- tys. osób.

