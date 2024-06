Kiedy ZUS zleca przelewy? Podano konkretne dni i godziny

Warto jednak zaznaczyć, że emeryturę dostawać będziemy zawsze tego samego dnia, a w przypadku świadczenia 800 plus termin wypłaty może się zmieniać co roku - taki jest bowiem okres rozliczeniowy tego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych mocno przestrzega dat wypłacania świadczeń, dbając o to, by wychodziły one z z ZUS terminowo, nawet w przypadku weekendów i świąt. Jeśli powinniśmy otrzymać nasze świadczenie np. w sobotę, to możemy być pewni, że znajdzie się ono na naszym koncie już w piątek.