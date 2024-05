Do szerokiego garnka lub rondla wlewamy zimną wodę. Poziom wody powinien być na tyle wysoki, by w całości zakrywał jajko. Wodę w garnku - jeszcze bez jajka - zagotowujemy i wlewamy łyżkę octu. Dlaczego akurat ocet? Pomoże on w szybszym ścięciu się białka, co jest istotne w gotowaniu jajka w koszulce.