Kilogram tego grzyba kosztuje 2 tys. euro. Gdzie go szukać?

Porady

Gąska sosnowa (Tricholoma matsutake) to jeden z najdroższych grzybów świata, który w Azji kosztuje dosłownie majątek! Należy on do rzadkości, ale można znaleźć go również w Polsce. Choć przez wiele lat uznawany był on w naszym kraju za gatunek wymarły, to w ostatnich latach zaczął pojawiać się w polskich lasach. Gdzie można go spotkać?

Zdjęcie Gąska sosnowa jest szczególnie ceniona za cynamonowy aromat / 123RF/PICSEL