Kluczowe podczas mycia owoców. W prosty sposób usuniesz wosk i pestycydy

Krótkie płukanie owoców pod bieżącą wodą nie wystarczy, by pozbyć się z nich wosku i resztek pestycydów. Nawet jeśli wyglądają dorodnie i apetycznie, a w dodatku kojarzą się z solidną porcją witamin, nie należy bagatelizować ich właściwego przygotowania do spożycia. Proste mieszanki pozwolą wyeliminować niechciane preparaty. Prawidłowe i skuteczne mycie owoców powinno wejść nam w krew – zwłaszcza jeśli do dań planujemy wykorzystać aromatyczną skórkę.