Kofeina zawarta w kawie ma działanie mocno pobudzające. Już po 30 minutach możesz poczuć przypływ sił i zwiększoną koncentrację. Choć daje szybki zastrzyk energii, to jednak krótkotrwały. Działa ok. 2 godzin, ale sama kofeina w organizmie utrzymuje się nawet do 4 h. Co zatem robisz, kiedy czujesz, że siły znów cię opuszczają? Pijesz kolejną kawę.