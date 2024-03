Witaminy z grupy B - szczególnie wit. B2 i B3: najlepiej działają na pracę mózgu, pobudzają system odpornościowy do działania, a także zaliczane są do antyoksydantów.

Jeśli wydaje nam się, że to koniec cennych substancji obecnych w kaszy gryczanej białej, to jest w grubym błędzie. Trzeba powiedzieć jedno: wszystkie kasze to solidna porcja błonnika pokarmowego i nasza biała wersja gryki wcale tutaj nie jest wyjątkiem. Błonnik spożywany regularnie powoduje wiele dobroci dla jelit: poprawia ich funkcjonowanie, pomaga się im oczyścić, a także wspierają mikroflorę niezbędną, by odporność działała bez zarzutu. Szczelnie zapełnia ścianki żołądka i jelit, co sprawia, że dłużej towarzyszy nam uczucie sytości, a to powoduje z kolei, że nie mamy ochotę na podjadanie i nie mamy napadów wilczego głodu.