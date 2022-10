Problemy z zasypianiem oraz okresowe zaburzenia snu to problemy, które dotykają niemal połowy Polaków. Negatywnie wpływają one na naszą aktywność w ciągu dnia, zmniejszają koncentrację, kreatywność i umiejętność przyswajania nowych informacji.

Przewlekłe zmęczenie związane z niewyspaniem się może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, rozdrażnienia, obniżenia odporności organizmu, a nawet poważnych chorób.

Do czego służy kołdra obciążeniowa? Kiedy warto ją stosować?

Kołdra obciążeniowa to nie tylko przykrycie na czas snu czy wypoczynku – to przede wszystkim produkt terapeutyczny, od dawna wykorzystywany w celach medycznych na całym świecie. W Polsce jej popularność rośnie od kilku lat.

Kołdra sensoryczna różni się od tradycyjnej wagą – w jej wnętrzu znajduje się specjalne obciążenie, pozytywnie wpływające na ludzki organizm. Zazwyczaj wypełnienie wykonane jest z niewielkich szklanych, syntetycznych lub stalowych kuleczek. Ich rozmieszczenie, a tym samym rozkład wagi może być różny, w zależności od wybranego modelu. Najczęściej jednak stanowi od 80 do 100 proc. powierzchni kołdry.

Przez odpowiednio dobrany do masy ciała, delikatny nacisk kołdra sensoryczna stymuluje receptory znajdujące się w mięśniach i ścięgnach. W ten sposób pobudza wydzielanie melatoniny i serotoniny, jednocześnie obniżając poziom kortyzolu, nazywanego również hormonem stresu.

Kołdra obciążeniowa doskonale dopasowuje się do kształtu ciała oraz pozycji snu. Zapewnia uczucie głębokiego relaksu i odprężenia, ułatwia zasypianie i wspiera walkę ze stresem.

Dla kogo przeznaczona jest kołdra sensoryczna?

Kołdra obciążeniowa nie tylko ułatwia zasypianie i niweluje stres, ale może też być bardzo skuteczna w przypadku wielu chorób i dolegliwości, takich jak:

nerwica,

zespół Aspergera,

zespół Downa,

zespół niespokojnych nóg,

choroba Parkinsona,

autyzm

Stymulacja mięśni sprawia, że osoby korzystające z kołdry obciążeniowej rano budzą się bardziej wyspane i pełne energii.



Zdjęcie Kołdra sensoryczna może być używana zarówno przez dorosłych, jak i dzieci, konieczny jest jednak dobór odpowiedniego obciążenia / 123RF/PICSEL

Jak dobrać wagę kołdry obciążeniowej?

Aby kołdra sensoryczna odpowiednio spełniała swoją funkcję, konieczny jest dobór właściwej wagi. Przyjmuje się, że jej ciężar powinien odpowiadać ok. 10 proc. masy ciała. Powinna być również przynajmniej 20 cm większa od długości ciała. Dla osoby o wadze 55 kg najlepszy będzie więc model z obciążeniem 5 kg, a dla osoby ważącej 70 kg kołdra z obciążeniem 7 kg.

Producenci zazwyczaj podają na swoich stronach www optymalne przedziały wagowe, często udostępniają również specjalne kalkulatory.

Kołdra obciążeniowa dla dziecka

Kołdra obciążeniowa może być stosowana zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci, pod warunkiem doboru modelu o odpowiedniej wadze. Wyjątkowo dobrze sprawdza się w przypadku dzieci z zaburzeniami snu, także przebodźcowanymi i cierpiącymi na problemy z koncentracją. Delikatny nacisk nie tylko stymuluje mięśnie, ale również daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Wiele osób zastanawia się, od jakiego wieku można stosować kołdrę obciążeniową u dziecka? Nie ma takiego limitu, zaleca się jednak, by w przypadku niemowląt i małych dzieci przed zakupem skonsultować się z pediatrą lub terapeutą.

Kołdra sensoryczna dla alergika

Dobrą wiadomością jest również to, że kołdry obciążeniowe są w pełni hipoalergiczne. Szklane lub metalowe wypełnienie nie uczula, w przeciwieństwie do pierza czy puchu, znajdującego się w wielu tradycyjnych modelach. Poszewki najczęściej wykonane są z przyjaznych dla skóry, naturalnych i przewiewnych materiałów, takich jak bawełna.

Zdjęcie Kołdra obciążeniowa ułatwia zasypianie, pozwala pozbyć się napięcia i poprawia jakość snu / 123RF/PICSEL

Kołdra obciążeniowa - cena

Koszt kołdry obciążeniowej jest większy, niż w przypadku tradycyjnych modeli. Ceny zaczynają się od ok. 400 zł za podstawową wersję do ponad 1000 zł. Są one uzależnione od rodzaju wypełnienia (letnie lub ocieplane), wagi, wielkości, wykończenia, a nawet koloru czy wzoru. Mimo dość wysokiej wagi kołdry obciążeniowe cieszą się bardzo dobrymi opiniami zarówno użytkowników, jak i terapeutów, a ich zakup jest inwestycją na lata.

