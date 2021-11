Koniec mody na awokado. Czym zastąpić ten owoc?

Awokado jest zdrowe, ma mnóstwo dobrych tłuszczów i cennych składników odżywczych, ale ma również jedną, sporą wadę - jego produkcja jest prawdziwym zagrożeniem dla środowiska. Żeby zjeść awokado, musimy sprowadzać go z drugiego końca świata - owoc ten rośnie bowiem w klimacie tropikalnym, np. w Meksyku. Im większą drogę przebywa owoc lub warzywo, które finalnie trafia na nasz talerz, tym większy jego negatywny wpływ na środowisko. Awokado ma więc bardzo wysoki ślad węglowy, czyli całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub w tym wypadku produkt.

Czy można ograniczyć odpady w życiu codziennym? Polacy są na tak! Awokado ma jeszcze jedną wadę - jego produkcja pochłania ogromną ilość wody, a Meksyk dodatkowo walczy dziś z przybierającym na sile problemem nielegalnej wycinki lasów pod produkcję tego uwielbianego na całym świecie owocu. Meksykańscy rolnicy ignorują prawo chroniące lasy i przerzedzają je, bo bardziej opłaca się im uprawiać awokado, niż inne warzywa czy owoce. Tak długo, jak popyt na ten owoc będzie rósł, tak długo środowisko naturalne Meksyku lub Peru, gdzie również uprawia się awokado, będzie zagrożone.

Awokado to nie jedyny przedstawiciel "zdrowej żywności" którego uprawa jest niezrównoważona i nieekologiczna - w kolejce stoją już m.in. soja i migdały, których uprawa niszczy środowisko. Każdy z nas ma jednak wpływ na tę sytuację - wystarczy, że żywność płynącą do nas z drugiego końca świata zamienimy na produkt lokalny i sezonowy. Soję z powodzeniem zastąpić możemy bobem, a migdały orzechami włoskimi.





Czym zastąpić awokado?

Awokado to nie tylko bardzo zdrowy, ale również smaczny owoc, więc jego wielbicielom ciężko będzie zrezygnować z tego smaku. Jeśli jednak chcesz odciążyć środowisko, a awokado cenisz głównie za zdrowe tłuszcze omega - 3, możesz zastąpić je kilkoma innymi produktami takimi jak masło orzechowe, banany czy nasiona chia.



Masło orzechowe zawiera mnóstwo zdrowych tłuszczów oraz białko, banany to bogate źródło witamin i składników mineralnych, w dodatku z powodzeniem możesz dorzucać je do zdrowych koktajli lub zjadać na kanapce. Nasiona chia mają bardzo zbliżone właściwości odżywcze do awokado i są dodatkowo świetnym źródłem błonnika.



Ekolodzy przypominają, że kiedyś nie mieliśmy pojęcia o istnieniu tego owocu, a i tak z powodzeniem bilansowaliśmy zdrową, pełną tłuszczów dietę. Może więc czas wrócić do starych nawyków?

