Fałszywe promocje czy wyprzedaże to sprzedażowe "sztuczki", których większość z nas jest w pełni świadoma, a mimo to wciąż się na nie nabiera. Scenariusz jest prosty - przed wprowadzeniem promocji sklep specjalnie podwyższa ceny, by klienci byli przekonani, że kupując "na promocji" oszczędzają i robią dobry interes. Tak naprawdę jest to jednak zwykłe oszustwo, z którym teraz postanowiła walczyć Unia Europejska.

Koniec ze wzrostem cen przed promocjami. Klientów chronić będzie nowe prawo!

Od 28 maja 2022 roku obowiązuje w Unii Europejskiej nowa dyrektywa. Tzw. Omnibus zmienia warunki sprzedaży i ma na celu chronić interes klientów. Od teraz sklep zobowiązany jest do zaprezentowania historii cen wszystkich towarów z ostatnich 30 dni!

- W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek. To zmiany, które mają znaleźć się w znowelizowanym pakiecie ustaw chroniących prawa konsumenta, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus

- tłumaczą Mateusz Ordyk i Wojciech Janik z Deloitte Legal, cytowani przez dlahandlu.pl.

Sprzedawcy, którzy nie dostosują się do nowych zasad, będą musieli się liczyć z wysokimi karami, sięgającymi nawet do 40 tys. zł.

