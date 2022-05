500 plus dla seniora to świadczenie wypłacane dożywotnio, najczęściej seniorom niezdolnym do samodzielnego życia. Potoczna nazwa świadczenie może mylić, bo o dodatek starać się mogą nie tylko seniorzy. Od 1 marca 2022 roku grupa ta jeszcze się powiększyła, zmianom uległy także kryteria upoważniające do ubiegania się o wypłatę pieniędzy.

500 plus dla seniora otrzyma teraz więcej osób! Jesteś w tej grupie?

500 plus dla seniora to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dotychczas to głównie seniorzy ubiegali się o ten dodatek, ale od 1 marca 2022 roku świadczenie to może uzyskać więcej osób. O kogo chodzi?

Choć potoczna nazwa świadczenia to 500 plus dla seniora, to o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się nie tylko emeryci. Tak naprawdę wniosek może złożyć każda osoba, która:

skończyła 18 lat

mieszka w Polsce i ma polskie obywatelstwo lub prawo do stałego pobytu

jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

nie jest uprawniona do świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich łączna wysokość nie przekracza 1896,13 zł brutto

wszystko to może poświadczyć wymaganymi dokumentami

Od 1 marca 2022 roku po świadczenie 500 plus może ubiegać się jeszcze więcej osób! Wpłynął na ten fakt wzrost progu dochodowego z 1727,08 zł do 1896,13 zł. Pełna kwota świadczenia, wynosząca 500 zł trafi jednak tylko do tych osób, których łączna kwota pobieranych świadczeń nie przekroczy 1396,13 zł brutto.

