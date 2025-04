Świdośliwa konkurencją dla borówki amerykańskiej? Trudno o taki werdykt, zwłaszcza, że to ta druga w polskich ogrodach zajmuje kluczowe miejsce. Świdośliwa (w naszym kraju dostępne w sprzedaży najczęściej: lamracka, kanadyjska i olcholistna ) ma równie pyszne owoce i trochę mniej wymagań, jeśli chodzi o pielęgnację.

Dlatego też nie bez powodu w ostatnim czasie podbija serca działkowców. Zdobią ją barwne kwiaty, a latem krzew obsypuje się smacznymi i zdrowymi owocami. Minusem jest to, że owocuje w trzy-cztery lata od czasu posadzenia.

Owoce świdośliwy są bogate w antocyjany, potas, błonnik i witaminy z grupy B. Takie połączenie wspiera odporność w sezonie na infekcje, jak i pomaga w stanach zmęczenia. Oprócz tego zawartość wspomnianych składników przyczynia się do zwalczania wolnych rodników. To oznacza, że pomagają one hamować procesy starzenia, wpływają też pozytywnie na serce i układ krążenia.