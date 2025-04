Miskant chiński (Miscanthus sinensis) to gatunek trawy należący do rodziny wiechlinowatych, zwany również trawą słoniową. Naturalnie występuje w Azji, a do Europy sprowadzony został w pierwszej połowie XX wieku jako roślina ozdobna. W latach 80. stał się jedną z ważniejszych roślin alternatywnych, którą wykorzystuje się jako odnawialny surowiec energetyczny oraz przemysłowy.