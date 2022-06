To prawdziwy koszmar ogrodnika - mszyca różana jest równie groźnym szkodnikiem co mszyca zwyczajna. Najlepszą ochroną przed mszycami jest odpowiednie zapobieganie ich pojawieniu się w ogrodzie. Zagrażają nie tylko różom, ale także innym roślinom. Ponadto te szkodniki bardzo szybko rozwijają swoje kolonie, dlatego czas gra główną rolę w walce z nimi.

Mszyca różana - jak wygląda?

Większość z nas wie, jak wygląda zwyczajna mszyca, ale mało kto wie, że mszyca różana przypomina ją w bardzo niskim stopniu. Inaczej niż zwyczajne mszyce, te są matowo zielone lub brudno różowe. Z racji swojego koloru są trudne do wykrycia, dopóki ich kolonia nie rozwinie się do ogromnej liczebności osobników. Mają długie czułki, a ich ciało ma niespełna 4 mm długości.

Reklama

Zobacz także: Jak chronić róże przed chorobami i szkodnikami?

Zdjęcie Mszyce różane bardzo szybko rozwijają swoje kolonie, dlatego czas gra główną rolę w walce z nimi / 123RF/PICSEL

Mszyca różana - skąd się bierze?

Mszyce różane, podobnie jak zwyczajne, składają jaja na zimę do gleby, dlatego ich wykrycie jest niemożliwe. Larwy wykluwają się wiosną i wychodzą na pobliską roślinę. Jeśli jednak w naszym domu nigdy wcześniej nie było mszyc, może okazać się, że jakieś skrzydlate osobniki przeniosły się do nas od sąsiada. Istnieje również opcja, że mszyce przynieśliśmy sobie ze sklepu ogrodniczego na nowo zakupionych roślinach. Szkodniki mogą zalęgnąć się na roślinie również podczas przesadzania jej przy użyciu ziemi z naszego ogrodu, skażonej wcześniej mszycami. Aby tego uniknąć, należy wyparzyć podłoże. Można do tego użyć świeżo przegotowanej wody. Odparzanie trzeba wykonać co najmniej 2 tygodnie przed wsadzeniem do podłoża nowej rośliny.

Skoczek różany, czyli groźny szkodnik w ogrodzie. Jak go zwalczyć?

Mszyca różana - co robi z różami?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kompozycje kwiatowe powinny być dopasowywane do charakteru i stylu aranżacyjnego wnętrza Newseria Lifestyle

Mszyca to prawdopodobnie jedno z najgorszych zagrożeń dla rośliny, na której się zalęgnie. Ten gatunek szczególnie atakuje róże zarówno gruntowe, szklarniane oraz balkonowe, hodowane w doniczkach. Zazwyczaj mszyca różana osiada na kwiatach w okresie wiosennym, a w lecie zaczyna się rozprzestrzeniać na inne rośliny. Jesienią szkodnik powraca na krzew, z którego emigrował latem.

Mszyce różane:

uszkadzają głównie górne pędy oraz młode liście

obecność szkodników powoduje także deformowanie się kwiatów i słabe ulistnienie

Sprawdź również: Naturalne sposoby nawożenia róż

Jak pozbyć się mszyc na różach? Pomocne będzie bezzapachowe mydło

Istnieje wiele rodzajów preparatów na mszyce. Mogą być one jednak mało skuteczne w przypadku mszyc różanych. Do pozbycia się ich z naszego ogrodu zaleca się zakupienie domku dla biedronek, które są naturalnym wrogiem mszyc i szybko się z nimi rozprawią. Można także stosować środki ochronne dla roślin, dzięki czemu unikniemy zagnieżdżenia się mszyc w naszym ogrodzie. Oprócz tego szkodniki można także usunąć ręcznie lub spłukując je silnym strumieniem ze szlaucha. Warto zastosować także preparat ze stołowej łyżki bezzapachowego mydła rozpuszczonego w litrze wody i nanosić go rozpylaczem przez tydzień na łodygi oraz spód liści rośliny.